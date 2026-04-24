GUNKULขานรับมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับโซลาร์รูฟ

"กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง" พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล หนุนให้ประชาชนติดหลังคาโซลาร์รูฟรับมือวิกฤตพลังงาน หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สถาบันการเงิน ธ.ออมสิน ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) วงเงิน 5,000 ล้านบาท สำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ ชูความพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านพลังงานสีเขียวพอร์ตโฟลิโอรวมกว่า 1,600 เมกะวัตต์ รองรับทุกกำลังการติดตั้ง ชี้นโยบายลดหย่อนภาษี 200,000 บาท ช่วยเร่งการเข้าถึงพลังงานสะอาดของประชาชนที่คุ้มค่าบนความคุ้มทุนที่เร็วขึ้นเกือบเท่าตัว
นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวว่า “โซลาร์รูฟท็อปไม่ใช่เพียงทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเท่านั้นแต่เป็นตัวช่วยสำคัญในการ ‘ล็อกต้นทุนค่าพลังงาน’ ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพ สะท้อนได้จากกระแสลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มบ้านอยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ที่ติดต่อเข้ามาจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากมาตรการลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาทที่ออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้ระยะการคืนทุนของระบบโซลาร์เร็วขึ้นเกือบเท่าตัว
ทั้งนี้จากมาตรการล่าสุดจากภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการหนุนการใช้พลังงานสะอาดผ่านมาตรการออกโครงการสินเชื่อปรับตัวเพื่อความยั่งยืน อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) วงเงิน 5,000 ล้านบาทของ ธ.ออมสิน สำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ หรือซื้อรถยนต์ไฟฟ้า วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย ผ่อนนาน 5 ปี คาดว่าจะเป็นอีกแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยโน้มน้าวการตัดสินใจของลูกค้าและเพิ่มการเข้าถึงบริการพลังงานสะอาดในภาพรวม ทั้งนี้ GUNKUL ในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรทุกระดับกำลัง มีความพร้อมในการรองรับดีมานด์ในระดับครัวเรือนและธุรกิจรายย่อย (B2C) ผ่านแบรนด์ GRoof by GUNKUL ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อประดับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย โดยตั้งเป้ารองรับลูกค้าในตลาดกว่าราว 90,000 ครัวเรือน”
ทั้งนี้แบรนด์ GRoof (กรูฟ) ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปแบบ One Stop Service ภายใต้มาตรฐานวิศวกรรมพลังงานตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบไปจนถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบหลังการขายที่เป็นมาตรฐานเดียวกับ GUNKUL พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพในระดับประเทศและสากลกว่า 40 ปีของบริษัท มอบความสบายใจในด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยระบบโซลาร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่ง GRoof (กรูฟ) ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ งานติดตั้งร้านสะดวกซื้อครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 1,000 สาขา และงานติดตั้งอสังหาฯ ชั้นนำที่ครอบคลุมถึงระดับ Ultra-luxury ส่งมอบงานติดตั้งที่ควบคุมคุณภาพตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ คุมงานติดตั้งทั้งหมด พร้อมด้วยอุปกรณ์ระดับโลกจากเครือข่ายพันธมิตรผู้นำด้านอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่โซลูชั่นระดับโลก รวมถึงโปรโมชั่นทางการเงินอีกมากมายที่หลากหลาย เช่น ผ่อน 0% หรือสินเชื่อผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน
“GUNKUL และทีมงาน GRoof (กรูฟ) พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนพลังงานสะอาดจากภาครัฐในครั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ผนวกกับความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมออกสำรวจหน้างานครอบคลุมทุกพื้นที่และมอบบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานบนความคุ้มค่าในทุกมิติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการว่าจะสามารถดูแลไปตลอดระยะเวลาใช้งานที่ยาวนาน และตอบโจทย์เป้าหมายด้าน Net Zero ของประเทศภายในปี 2050” นางสาวนฤชล กล่าวสรุป
ทั้งนี้ผู้ใช้พลังงานที่สนใจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป หรือกำลังมองหาทางเลือกในการบริหารค่าไฟในระยะยาว สามารถติดต่อ GRoof by GUNKUL เพื่อพูดคุยและขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ผ่านหลากหลายช่องทาง โดยทีมงานพร้อมช่วยประเมินความเหมาะสมและแนะนำแนวทางที่ตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละบ้านอย่างตรงจุดหรือคำนวณกำลังการติดตั้งด้วยตัวเองได้ที่ www.gunkulroof.com