ไทยเครดิตรุกตลาดกองทุนรวมเต็มตัว-ปลดล็อครายย่อยซื้อขายผ่านแอป'Streaming Fund+'

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (CREDIT) ยกระดับความแข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์ “Wealth Democratization” มุ่งสร้างความเท่าเทียมและทำให้การบริหารความมั่งคั่งเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ ล่าสุดประกาศรุกตลาดกองทุนรวม ผ่านการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Streaming Fund+” ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนดิจิทัลที่จะเข้ามาพลิกโฉมการออมรูปแบบเดิม สู่การสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ การก้าวเข้าสู่ยุค Digital Wealth ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของธนาคารไทยเครดิต ในการขยับบทบาทธนาคารเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยสู่การเป็น “Wealth Partner” ที่พร้อมเคียงข้างและดูแลความมั่งคั่งให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ภายใต้ความเชื่อที่ว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย เพียงลงทะเบียนแอปพลิเคชัน Streaming Fund+ และเปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรกพร้อมยืนยันตัวตนผ่านสาขาธนาคารไทยเครดิต ก็สามารถเริ่มต้นบริหารจัดการพอร์ตกองทุนรวม โดยสามารถเลือกลงทุนจากหลากหลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ครบจบในที่เดียว
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่เน้นความสะดวกและรวดเร็ว โดยมอบอิสระแก่นักลงทุนในการเลือกลงทุนตามเป้าหมายส่วนบุคคล พร้อมข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลจากบลจ.ชั้นนำได้อย่างครบถ้วน ทำให้การเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดด้านเวลาในการทำธุรกรรมแบบเดิม ลูกค้าสามารถบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา หลังจากการเปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรกพร้อมยืนยันตัวตนที่สาขาไทยเครดิตเพียงครั้งเดียว
นายวีรเวท ไชยวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธนบดี ธนาคารไทยเครดิต กล่าวว่า ธนาคารเชื่อมั่นว่าการรุกตลาดกองทุนรวมด้วยการนำแอปพลิเคชัน “Streaming Fund+” มาใช้ จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างทางเลือกทางการลงทุน ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินคุณภาพสูงได้อย่างอิสระ พร้อมลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อเปลี่ยนการวางแผนการเงินให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตยุคใหม่ มุ่งสร้างโอกาสทางการเงินที่มั่งคั่งที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างเป็นระบบในระยะยาว
สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถเริ่มต้นสัมผัสประสบการณ์การลงทุนที่เหนือระดับได้แล้ววันนี้ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Streaming Fund+ ผ่าน App Store หรือ Play Store และเลือก Selling Agent เป็น “Thai Credit Bank” และยืนยันการลงทะเบียนที่ธนาคารไทยเครดิต ทั้ง 33 สาขา