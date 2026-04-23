ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.48-อ่อนค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์สอดคล้องภาพรวมสกุลเงินเอเชีย-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(23เม.ย.69)อ่อนค่าผ่านแนว 32.40 ไปที่ระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 32.48 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.19 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยภาพรวมสกุลเงินเอเชียและเงินบาทอ่อนค่าลง สวนทางราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ของช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงมีสัญญาณตึงเครียดอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ (ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 3,063 ล้านบาท และ 2,827 ล้านบาท ตามลำดับ) ด้วยเช่นกัน
ส่วนค่าเฉลี่ย Indicative forward points ของธุรกรรมระยะ 3 เดือนสำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้ 50-200 ล้านบาทต่อปี รายงานข้อมูล ณ 10.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2569 จากเว็บไซต์ ธปท. อยู่ที่ -23.88 สำหรับผู้ส่งออก (ขายเงินดอลลาร์ฯ ล่วงหน้า) และที่ -20.50 สำหรับผู้นำเข้า (ซื้อเงินดอลลาร์ฯ ล่วงหน้า)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนมี.ค. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย. ของสหรัฐฯ