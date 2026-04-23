Pornhub เท USDT เลือกใช้ USDC จ่ายค่าตอบแทน อ้างความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่สะเทือนทั้งวงการคอนเทนต์ผู้ใหญ่และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Pornhub ประกาศยุติการจ่ายค่าตอบแทนด้วยเหรียญ USDT อย่างเป็นทางการ พร้อมหันไปจับมือกับ USDC ซึ่งออกโดยบริษัท Circle แทน โดยให้เหตุผลด้านความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสภายใต้มาตรฐาน MiCA ของยุโรป การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงแต่ปิดฉากความร่วมมือเดิมที่มีมาตั้งแต่ปี 2563 แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงสงครามแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดระหว่างสองขั้วอำนาจสเตเบิลคอยน์ยักษ์ใหญ่ในสมรภูมิการเงินดิจิทัลระดับโลก
แพลตฟอร์มวิดีโอผู้ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกอย่าง Pornhub ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนระลอกใหม่ในอุตสาหกรรม ด้วยการประกาศถอดเหรียญสเตเบิลคอยน์ยอดนิยมอย่าง USDT ออกจากระบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับโมเดลและครีเอเตอร์ พร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้งาน USDC แทนอย่างเต็มรูปแบบ
ข้อมูลเบื้องลึกของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้ ถูกจุดพลุขึ้นโดย เกรซี ฮาร์ตี ครีเอเตอร์ชื่อดังจากแพลตฟอร์ม OnlyFans ซึ่งได้นำภาพหน้าจออีเมลแจ้งเตือนที่คาดว่าส่งตรงจาก Pornhub มาเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยเนื้อหาในอีเมลระบุอย่างชัดเจนถึงยุทธศาสตร์ใหม่ว่า แพลตฟอร์มต้องการเปลี่ยนจาก USDT เป็น USDC เพื่อทำให้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนมี "ความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น"
ไม่เพียงเท่านั้น Pornhub ยังได้ตอกย้ำความมั่นใจให้แก่เหล่าเครือข่ายผู้ผลิตคอนเทนต์ โดยระบุในอีเมลฉบับดังกล่าวว่า USDC เป็นเหรียญสเตเบิลคอยน์ที่มีสินทรัพย์หนุนหลังเต็มจำนวน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ MiCA ของสหภาพยุโรปอย่างเคร่งครัด และได้รับการกำกับดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับรายได้ของทุกคน พร้อมเสริมข้อมูลทางเทคนิคว่าตัวเหรียญถูกผูกมูลค่าไว้กับดอลลาร์สหรัฐในอัตราส่วน 1:1 และสามารถทำธุรกรรมบนเครือข่าย ERC-20 ได้เฉกเช่นเดียวกับระบบเดิม
จากการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์โปรแกรมโมเดลของ Pornhub ล่าสุด พบว่าไม่มีรายชื่อ USDT ปรากฏเป็นช่องทางการชำระเงินอีกต่อไป โดยทางแพลตฟอร์มได้ปรับปรุงข้อมูลและระบุทางเลือกการจ่ายเงินชุดใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย USDC ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มการเงินทางเลือกอื่นๆ อย่าง Paxum, Verge และ Cosmo
หากย้อนรอยหน้าประวัติศาสตร์กลับไปในปีพุทธศักราช 2563 Pornhub เคยตัดสินใจครั้งสำคัญในการโอบรับ USDT เข้ามาเป็นกระดูกสันหลังในการจ่ายเงิน หลังจากที่ผู้ให้บริการชำระเงินระดับโลกอย่าง PayPal ประกาศตัดความสัมพันธ์และระงับการให้บริการบนเว็บไซต์อย่างกะทันหัน โดยในเวลานั้น Pornhub ได้ออกแถลงการณ์ว่า นับตั้งแต่ PayPal ตัดสินใจระงับการจ่ายเงินให้กับโมเดลหลายพันคนเมื่อสองเดือนก่อน บริษัทได้พยายามอย่างหนักเพื่อหาทางเลือกใหม่ๆ มานำเสนอเพื่อพยุงสภาพคล่องของครีเอเตอร์
ในยุคบุกเบิกการใช้สเตเบิลคอยน์ของ Pornhub ทางบริษัทได้วางระบบโดยเลือกใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล TronLink ของ จัสติน ซัน ผู้ก่อตั้งเครือข่ายบล็อกเชนระดับโลก เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการทำธุรกรรม ทว่าในปัจจุบัน ความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่าง Pornhub และ จัสติน ซัน กลับถูกลบหายไปจากหน้าโปรแกรมโมเดลของแพลตฟอร์มอย่างไร้ร่องรอย
อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ปรับเปลี่ยนสองสเตเบิลคอยน์มหาอำนาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนแพลตฟอร์มคอนเทนต์ผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ตลาดคริปโตเพิ่งได้ประจักษ์ถึงภาพการสลับขั้วในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อ USDT ได้สวมบททุนใหญ่เข้าแทรกแซงและช่วยเหลือโปรเจกต์คู่แข่งอย่าง Drift Protocol ด้วยเม็ดเงินอัดฉีดสูงถึง 127.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
วิกฤตของ Drift Protocol เกิดขึ้นหลังจากที่ระบบความปลอดภัยพังทลายและถูกอาชญากรไซเบอร์สูบเงินออกไปมหาศาลถึง 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงคาดการณ์ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ที่สามารถเจาะระบบและเข้าควบคุมกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบหลายลายเซ็นได้สำเร็จ แต่ดีลการช่วยเหลือเพื่อต่อลมหายใจในครั้งนี้ แลกมาด้วยเงื่อนไขสัญญาสุดโหดที่บังคับให้ Drift Protocol ต้องดำเนินการเปลี่ยนผ่านสินทรัพย์ที่ใช้ในการชำระราคาจาก USDC กลับไปเป็น USDT เพื่อเสริมอิทธิพลให้แก่ผู้ให้กู้