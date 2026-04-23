นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมา และยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติ ได้ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งการปรับตัวของราคาพลังงาน เส้นทางขนส่ง และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สคร. ตระหนักว่ารัฐวิสาหกิจ คือ กลไกสำคัญในการกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจผ่านการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ภายใต้กรอบงบลงทุนรวมของปีงบประมาณ 69 ที่ 235,748 ล้านบาทนั้น พบว่า มียอดการเบิกจ่ายในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 69 (ต.ค.68-มี.ค.69) รวมแล้ว 117,176 ล้านบาท
สคร. เผยครึ่งแรกปีงบ 69 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุน กว่า 1.17 แสนลบ.
ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ครึ่งปีงบประมาณ 69 คิดเป็น 50% ของกรอบงบลงทุนรวม ซึ่งรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สคร. จะกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นส่วนสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกและเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป
*รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงเดือนต.ค.68 - มี.ค.69 ได้แก่
อันดับ 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยอดเบิกจ่าย 22,504 ล้านบาท คิดเป็น 64%
อันดับ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ยอดเบิกจ่าย 16,857 ล้านบาท คิดเป็น 52%
อันดับ 3 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยอดเบิกจ่าย 14,050 ล้านบาท คิดเป็น 66%
อันดับ 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยอดเบิกจ่าย 13,696 ล้านบาท คิดเป็น 75%
อันดับ 5 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ยอดเบิกจ่าย 10,350 ล้านบาท คิดเป็น 43%
*โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจสำคัญ ที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมสูง ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เบิกจ่ายได้ 199%
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เบิกจ่ายได้ 100%
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ระยะที่ 2 ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สายตะวันตก) ของ รฟม. เบิกจ่ายได้ 100%