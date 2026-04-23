ธปท. แจงข้อกำหนด Virtual Bank โอนธุรกิจการเงินเข้ากลุ่ม หวังสกัดผลประโยชน์ทับซ้อน-ปิดช่องเอื้อเครือกลุ่มทุน

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า การพิจารณาให้ใบอนุญาตธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank : VB) สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต VB ทั้ง 3 ราย จะเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ที่ประกาศไว้ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.พ. 67
ทั้งนี้ ในกระบวนการยื่นขออนุญาตจัดตั้ง VB ตั้งแต่ต้น ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ยื่นขออนุญาต และรับรองแล้วว่าจะดำเนินการให้ธุรกิจที่ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจทางการเงินที่ตนเองมีอำนาจควบคุม มาอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยแยกออกจากธุรกิจนอกภาคการเงิน (Real Sector) เพื่อให้กำกับดูแลความเสี่ยงของธุรกิจทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้ VB เอื้อประโยชน์ (Conflict of Interest) แก่ธุรกิจในเครือทั้งในและนอกภาคการเงินอย่างไม่เหมาะสม อาทิ การให้สินเชื่อเกินขอบเขตที่กำหนด การทำธุรกรรมที่กำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่พิเศษกว่ากรณีปกติ เป็นต้น
ในการนี้ ผู้ขอจัดตั้ง VB อาจดำเนินการได้หลายแนวทาง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงการคลัง เช่น
(1) โอนเฉพาะธุรกิจทางการเงิน (ซึ่งไม่จำเป็นต้องโอนมาทั้งกิจการ) ให้เข้ามาอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจเดียวกันกับ VB
(2) ลดสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจทางการเงิน เพื่อไม่ให้มีอำนาจควบคุม
(3) คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ
(4) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกาศ
(5) ยื่นขออนุญาตโดยไม่ปรับโครงสร้างธุรกิจ พร้อมให้เหตุผลความจำเป็นประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ ผู้ขอจัดตั้ง VB ทุกราย จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ ธปท. และกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการให้ใบอนุญาต VB ต่อไป
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) ขอให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.ซีพี ออลล์ [CPALL] เพื่อพิจารณาในหลักการว่าจะให้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (Counter Service), บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (Thai Smart Card) และ บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า (CPAXT) เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ Virtual Bank ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (ACMH) หรือไม่ โดยเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Virtual Bank แต่กรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียทั้ง 13 คน มีมติไม่เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว
ทั้งนี้ กลุ่ม CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CPALL ประมาณ 36.20% และ ACMH (ซึ่งกลุ่ม CPG ถือหุ้น 25.03%) จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ CPALL ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน