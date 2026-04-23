หุ้นปิดร่วง 18.39 จุด กังวล ตอ.กลางยังตึงเครียด แม้ขยายเวลาหยุดยิง-แรงขายหุ้นใหญ่กดดัน

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ระดับ 1,461.35 จุด ลดลง 18.39 จุด (-1.24%) มูลค่าซื้อขาย 66,513.61 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวลงเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,452.36 จุด และจุดสูงสุด 1,476.84 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 128 หลักทรัพย์ ลดลง 334 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 188 หลักทรัพย์
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลง จากบรรยากาศของปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ค่อยดี หลังจากสถานการณ์ในตะวันออกลางยังคงมีความไม่แน่นอน แม้ว่าจะมีการขยายระยะเวลาการหยุดยิงออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ก็ยังมีข่าวการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ตลาดยังคงมีความกังวลจากสถานการณ์ที่ยังมีความตึงเครียด
โดยความตึงเครียดในตะวันออกลางส่งผลมาที่ราคาน้ำมันดิบที่กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นในกลุ่มน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นในวันนี้ แต่ตลาดหุ้นไทยยังเผชิญแรงกดดันจากแรงขายหุ้นใหญ่อื่นๆที่กระจายตัว เช่น SCC SCB GULF และ DELTA เป็นต้น ทำให้เป็นปัจจัยที่กดดันต่อดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้
แนวโน้มพรุ่งคาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ โดยที่ยังต้องติดตามต่อเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางว่าจะเป็นอย่างไร ประกอบกับยังติดตามการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/69 ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ โดยให้แนวต้าน 1,470 จุด แนวรับ 1,450 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
SCB มูลค่าการซื้อขาย 4,908.81 ล้านบาท ปิดที่ 131.50 บาท ลดลง 3.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,583.06 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 4,452.58 ล้านบาท ปิดที่ 147.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,360.69 ล้านบาท ปิดที่ 293.00 บาท ลดลง 8.00 บาท
SCC มูลค่าการซื้อขาย 3,321.51 ล้านบาท ปิดที่ 214.00 บาท เพิ่มขึ้น 19.00 บาท