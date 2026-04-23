หนุ่มหัวใส ปั่นข้อมูลอุณหภูมิสนามบินฝรั่งเศส โกยกำไรตลาดพยากรณ์ Polymarket กว่า 3.7 หมื่นดอลลาร์

วงการตลาดพยากรณ์แบบกระจายศูนย์เผชิญแรงสั่นสะเทือนครั้งใหม่ เมื่อผลการเดิมพันสภาพอากาศ ณ ท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกล กลายเป็นที่ถกเถียงหลังพบความผิดปกติของข้อมูลอุณหภูมิแบบฉับพลัน สอดคล้องกับจังหวะการเดิมพันของสองบัญชีที่กวาดกำไรไปกว่า 3.7 หมื่นดอลลาร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาชี้ชัดปรากฏการณ์ดังกล่าวขัดต่อหลักธรรมชาติ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ของการแทรกแซงระบบเซ็นเซอร์ ขณะที่ทางการฝรั่งเศสขยับรับลูกแจ้งความดำเนินคดีอาญาฐานล่วงล้ำระบบประมวลผลอัตโนมัติ
ตลาดนัดเดิมพันบนโลกคริปโตต้องเผชิญกับแรงกระเพื่อมของความเคลื่อนแคลงใจอีกครั้ง เมื่อแพลตฟอร์ม Polymarket ตกเป็นจุดสนใจของประเด็น "ข้อมูลบิดเบือน" ที่อาจนำไปสู่การปั่นผลตอบแทนในตลาดพยากรณ์ ท่ามกลางกระแสการจับตาอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกต่อกิจกรรมที่เข้าข่ายการพนันและการใช้ข้อมูลภายใน
รายงานจาก BFMTV สื่อท้องถิ่นของฝรั่งเศส เปิดเผยถึงความผิดปกติทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณสถานีตรวจอากาศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกล ในกรุงปารีส ซึ่งกลายเป็นสนามแข่งขันการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดในสองช่วงเวลา ได้แก่ วันที่ 6 เมษายน และวันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2568 ที่ผ่านมา โดย Polymarket ได้อ้างอิงค่าองศาเซลเซียสจากสถานีดังกล่าวเป็นเกณฑ์ชี้ขาดผลแพ้ชนะ
ในเหตุการณ์วันที่ 6 เมษายน 2568 ข้อมูลสภาพอากาศได้ปรากฏการพุ่งทะยานของอุณหภูมิอย่างกะทันหันสู่ระดับเกิน 21 องศาเซลเซียส ก่อนจะทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาต่อมา ส่งผลให้ผู้เดิมพันที่คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะร้อนจัดกลายเป็นฝ่ายถูกต้องและกวาดเงินรางวัลไปกว่า 16,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่ในตลาดของวันที่ 15 เมษายน 2568 ก็ปรากฏรูปแบบความผิดปกติในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดย Bubblemaps ผู้ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน ได้ตรวจพบพฤติกรรมต้องสงสัยของเทรดเดอร์รายหนึ่ง ซึ่งเริ่มเข้าซื้อสัญญา "NO" สำหรับระดับอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ในจังหวะที่หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิคงที่ที่ 18 องศาเกือบทั้งวัน ก่อนที่ตัวเลขจะกระโดดพรวดขึ้นไปแตะ 22 องศาเซลเซียสอย่างน่าฉงนแล้วดิ่งลงเช่นเดิม การเดิมพันสอดรับกับทิศทางผิดธรรมชาติครั้งนั้นทำให้บัญชีดังกล่าวปิดสถานะด้วยผลกำไรทะลุ 21,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ประเด็นร้อนฉ่าขึ้นเมื่อ รูเบน ฮัลลาลี (Ruben Hallali) นักอุตุนิยมวิทยาผู้เชี่ยวชาญ ให้สัมภาษณ์เชิงวิเคราะห์กับ BFMTV ว่าโอกาสที่อุณหภูมิจะผันผวนรุนแรงในระยะเวลาสั้นเฉียบพลันเช่นนี้ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสถานีตรวจวัดในบริเวณใกล้เคียงที่ไม่พบความเปลี่ยนแปลง ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ผิดแผกไปจากกระบวนการทางธรรมชาติ
"ความแปรผันของอุณหภูมิในลักษณะนี้มีความเป็นไปได้ต่ำมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นในสองวันเวลาที่กำหนดและในช่วงเวลาที่สั้นมากเช่นนี้ เราสามารถอนุมานได้ว่ามีบุคคลผู้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกลไกการทำงานของเซ็นเซอร์เข้าแทรกแซง ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสององศาในเวลาที่เหมาะสมพอดี เพื่อให้ผลการเดิมพันออกมาตรงตามที่ต้องการ" ฮัลลาลี กล่าวอย่างเผ็ดร้อน
ทั้งนี้ Météo France ซึ่งเป็นหน่วยงานสภาพอากาศแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดตามกฎหมาย โดยมีรายงานว่าได้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อกองบังคับการตำรวจภูธรขนส่งทางอากาศรัวซี (Roissy Air Transport Gendarmerie Brigade) เพื่อดำเนินคดีอาญาในข้อหาอาจมีการแทรกแซงหรือทำให้เสียหายซึ่งระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติของทางราชการ
เหตุการณ์นี้มิเพียงแต่สร้างแรงสั่นสะเทือนแก่ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม Polymarket ซึ่งเชื่อมโยงการเก็งกำไรบนข้อมูลโลกแห่งความจริง แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงช่องโหว่ของตลาดพยากรณ์ที่พึ่งพาแหล่งข้อมูลจากภายนอก (Oracles) เพียงจุดเดียว หากการตรวจสอบของทางการฝรั่งเศสยืนยันว่ามีการจงใจปั่นข้อมูลตัวเลขเพื่อหวังผลกำไรจากการพนัน เท่ากับว่าระบบทั้งหมดกำลังเผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ซ้อนทับกับข้อกังขาเรื่อง Front-Running และ อำนาจมืดทางการเงิน ที่นักลงทุนสถาบันบนโลกคริปโตต้องนำกลับมาทบทวนอย่างจริงจัง