ธ.ก.ส. เดินหน้าปล่อยกู้ “ดอกเบี้ยคนละครึ่ง” ลดภาระค่าปุ๋ย

ธ.ก.ส. เดินหน้าปล่อยกู้ “ดอกเบี้ยคนละครึ่ง” ลดภาระเกษตรกร กู้สูงสุด 1 แสน รัฐจ่ายดอกเบี้ย 3% วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท ยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่ "เกษตรแม่นยำและยั่งยืน"เพิ่มทักษะให้เกษตรกรต้องผ่านการอบรม อัพสกิล หรือรีสกิลตามหลักสูตรที่กระทรวงเกษตรฯ
นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการสินเชื่อ “ดอกเบี้ยคนละครึ่ง” เพื่อลดต้นทุนการผลิต วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยนำเงินไปซื้อปุ๋ยและปัจจัยการผลิต บรรเทาผลกระทบจากราคาที่ผันผวนจากสถานการณ์โลก โดยรัฐบาล ช่วยชำระดอกเบี้ยให้ 3 % ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติ 6 % ส่งผลให้เกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยเพียง 3 % ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน นับถัดจากวันรับเงินกู้และไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2572 โดยรัฐบาลและ ธกส. จะช่วยรับภาระดอกเบี้ยส่วนหนึ่ง ทำให้เกษตรกรจ่ายจริงเพียง 3 % จากอัตราดอกเบี้ยปกติอิงตามความเสี่ยง (MRR) ประมาณ 6.4 % - 6.6 %
สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ "ดอกเบี้ยคนละครึ่ง" มีดังนี้ 1) ต้องผ่านการอบรม/เรียนรู้การพัฒนาทักษะและการบริหารจัดการต้นทุน (Reskill/Upskill) โดย ธ.ก.ส. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ/หรือหน่วยงานร่วมดำเนินการอื่น ๆ เช่น การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามค่าการวิเคราะห์ดิน เป็นต้น 2) ใช้เงินกู้เพื่อจัดซื้อปุ๋ยผ่านสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งฯ หรือแหล่งอื่นตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด
3) ใช้พันธุ์ เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามที่ ธ.ก.ส. กำหนดและจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่เหมาะสม ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะควบคุมราคาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4) สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ตามระยะเวลาที่ ธ.ก.ส. กำหนดโดยเกษตรกรผู้กู้รับชำระค่าผลผลิตผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. และยินยอมให้ ธ.ก.ส. หักชำระหนี้จากบัญชีเงินฝาก
โครงการ "ดอกเบี้ยคนละครึ่ง" เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อย ท่ามกลางความผันผวนของราคาปุ๋ย พลังงาน และการขนส่ง พร้อมยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่ "เกษตรแม่นยำและยั่งยืน" หวังเพิ่มทักษะให้เกษตรกรต้องผ่านการอบรม อัพสกิล (Up-skill) หรือรีสกิล (Re-skill) ตามหลักสูตรที่กระทรวงเกษตรฯ และ ธกส. ร่วมกันกำหนดปุ๋ยสั่งตัด (Tailor-made Fertilizer): ต้องใช้ "แม่ปุ๋ย NPK" มาผสมตามการวิเคราะห์สภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพืชและดินจริงๆ ไม่ใช้ปุ๋ยสูตรสำเร็จรูปเหมือนในอดีต
“ธกส. แสดงจุดยืนชัดเจนในการเป็นธนาคารเชิงนโยบาย (Policy Bank) ควบคู่กับการรักษาความแข็งแกร่งของสถาบันการเงิน จากปัญหาหนี้ NPL ในปัจจุบัน 6.8 % สูงกว่าเป้าหมายที่ 5.23 % เล็กน้อยจากความเปราะบางของเกษตรกร แต่ยังอยู่ในระดับที่ธนาคารรับได้ ขณะนี้ได้ ตั้งสำรองหนี้ไว้สูงถึง 400% เพื่อรองรับความผันผวนจากภัยธรรมชาติ สงคราม และราคาน้ำมัน” นายฉัตรชัย กล่าว