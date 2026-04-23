ธปท.แจงเกณฑ์ Virtual Bank ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ธปท.แจงเกณฑ์ Virtual Bank ผู้สมัครรัลทราบเกณฑ์ประกาศกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ 20 ก.พ.67 ต้องปรับโครงสร้างธุรกิจให้เข้าเกณฑ์ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแยกธุรกิจการเงินออกจากภาคธุรกิจจริง ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตทั้ง 3 ราย
นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การพิจารณาให้ใบอนุญาตธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank หรือ VB) สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต VB ทั้ง 3 ราย จะเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ที่ประกาศไว้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
ทั้งนี้ ในกระบวนการยื่นขออนุญาตจัดตั้ง VB ตั้งแต่ต้น ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ยื่นขออนุญาตและรับรองแล้วว่าจะดำเนินการให้ธุรกิจที่ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจทางการเงินที่ตนเองมีอำนาจควบคุม มาอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยแยกออกจากธุรกิจนอกภาคการเงิน (Real Sector) เพื่อให้กำกับดูแลความเสี่ยงของธุรกิจทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้ VB เอื้อประโยชน์ (Conflict of Interest) แก่ธุรกิจในเครือทั้งในและนอกภาคการเงินอย่างไม่เหมาะสม อาทิ การให้สินเชื่อเกินขอบเขตที่กำหนด การทำธุรกรรมที่กำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่พิเศษกว่ากรณีปกติ เป็นต้น
ในการนี้ ผู้ขอจัดตั้ง VB อาจดำเนินการได้หลายแนวทางเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงการคลัง เช่น (1) โอนเฉพาะธุรกิจทางการเงิน (ซึ่งไม่จำเป็นต้องโอนมาทั้งกิจการ) ให้เข้ามาอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจเดียวกันกับ VB (2) ลดสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจทางการเงินเพื่อไม่ให้มีอำนาจควบคุม (3) คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ (4) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกาศ หรือ (5) ยื่นขออนุญาตโดยไม่ปรับโครงสร้างธุรกิจพร้อมให้เหตุผลความจำเป็นประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ขอจัดตั้ง VB ทุกรายจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ ธปท. และ ก.คลัง เพื่อร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการให้ใบอนุญาต VB ต่อไป