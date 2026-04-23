Money20/20 Asia 2026 เปิดตัว 5 สตาร์ทอัพฟินเทคดาวรุ่ง มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมและพลิกโฉมภูมิทัศน์การเงินแห่งอนาคต

Money20/20 งานฟินเทคชั้นนำระดับโลกและเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมการเงิน เปิดตัว 5 บริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังกำหนดอนาคตของการเงินใหม่ทั้งในเอเชียและระดับโลก ได้แก่ Boost Capital, TrustPlus AI, Continuum, Eazy Digital และ zkMe ซึ่งได้รับการนำเสนอในช่วง Startup Media Panel ภายในงาน Money20/20 Asia ณ กรุงเทพมหานคร
Money20/20 Asia รวบรวมผู้นำที่ทรงอิทธิพลในวงการฟินเทคและบริการทางการเงิน เพื่อสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพสามารถเร่งการเติบโต สร้างพันธมิตร และขยายธุรกิจสู่ระดับโลก โดย Startup Media Panel เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Money20/20 ในการผลักดันและเปิดพื้นที่ให้กับบริษัทที่กำลังกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมการเงิน
นอกจากนี้ Money20/20 Asia ยังได้จัดโซน Startup and Investor Park ซึ่งเปิดโอกาสให้ 20 สตาร์ทอัพชั้นนำจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เชื่อมต่อกับนักลงทุนระดับโลก พันธมิตรองค์กร และผู้บริหารระดับสูง โดยสตาร์ทอัพเหล่านี้ได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อคว้ารางวัล Golden Ticket สู่โครงการ Startupbootcamp Sustainability Singapore Accelerator ประจำปี 2026 ซึ่ง Startup and Investor Park เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสนับสนุนสตาร์ทอัพของ Money20/20
“Money20/20 Asia เป็นเวทีที่รวบรวมทั้งผู้สร้างสรรค์ นักคิด และผู้นำที่กำลังร่วมกันกำหนดกติกาใหม่ของบริการทางการเงิน สตาร์ทอัพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือและการทดลองสิ่งใหม่อย่างกล้าหาญ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนี้ เราภูมิใจที่ได้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของพวกเขา และเชื่อมต่อกับพันธมิตรที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในระยะต่อไป” Danny Levy, Executive Vice President และ Managing Director, APAC & Middle East, Money20/20 กล่าว
สตาร์ทอัพที่เข้าร่วม Money20/20 Asia ได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานบนเวที พบปะกับนักลงทุนและสื่อระดับนานาชาติ โดยโปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ก่อตั้งสามารถเร่งการระดมทุน สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และขยายธุรกิจในตลาดฟินเทคที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเอเชีย
สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้:
Boost Capital กำลังพัฒนาโครงสร้าง document intelligence สำหรับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อยุคใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแพลตฟอร์ม VerifyIQ ใช้ AI agents ในการอ่าน ตรวจสอบ และคัดกรองการทุจริตจากเอกสารต่าง ๆ เช่น รายการเดินบัญชี สลิปเงินเดือน เอกสารยืนยันตัวตน และเอกสารของผู้ค้าแบบเรียลไทม์ พร้อมแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนธนาคารและ e-wallet ที่ให้บริการผู้ใช้งานมากกว่า 130 ล้านรายทั่วภูมิภาค
“ในเอเชีย ธนาคารและ e-wallet ชั้นนำจำนวนมากยังคงถูกจำกัดด้วยสิ่งที่ดูเรียบง่ายอย่างเอกสารที่ไม่เป็นระบบและกระบวนการตรวจสอบแบบแมนนวล VerifyIQ ใช้ AI agents เพื่อเปลี่ยนเอกสารเหล่านั้นให้เป็นข้อมูลที่สะอาดและผ่านการตรวจสอบการทุจริตภายในไม่กี่วินาที ช่วยให้ผู้ให้สินเชื่อสามารถอนุมัติได้รวดเร็วและมั่นใจมากยิ่งขึ้น Money20/20 Asia เป็นเวทีที่รวมทีมงานที่มีความมุ่งมั่นสูงที่สุดในภูมิภาค และเรารู้สึกยินดีที่ได้แสดงให้เห็นว่า document intelligence สามารถช่วยปลดล็อกการปล่อยสินเชื่อที่ปลอดภัยในระดับขยายได้อย่างไร” Gordon Peters, Co-founder และ CEO, Boost Capital กล่าว
TrustPlus AI ยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับองค์กร ผ่านแพลตฟอร์ม workflow ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครดิต เพื่อช่วยเร่งกระบวนการพิจารณาสินเชื่อเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร เพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ เสริมประสิทธิภาพของนักวิเคราะห์ และช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดและนำกรอบความเสี่ยงไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ความเสี่ยงด้านเครดิตในเอเชียมีความซับซ้อน ทั้งจากความหลากหลายของตลาด ข้อมูลที่กระจัดกระจาย และการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัล เราพัฒนา TrustPlus AI เพราะเครื่องมือแบบเดิมไม่สามารถรองรับทั้งความเร็วและขนาดของภูมิภาคนี้ได้ Money20/20 Asia เป็นเวทีที่อุตสาหกรรมมาร่วมกันต่อยอดแนวคิดใหม่ ๆ และเราภูมิใจที่ได้นำเสนอว่า AI ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถช่วยให้สถาบันการเงินตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นในภูมิทัศน์การเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเอเชีย” Kevin Lee, Founder และ CEO, TrustPlus AI กล่าว
Continuum เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่มุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อระหว่างระบบดิจิทัลและระบบการเงิน ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูล บริการ และการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบในชั้นเดียว
“Money20/20 Asia เป็นเวทีของบทสนทนาสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของการเงิน และ Continuum รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนนี้ ในช่วงเวลาที่ระบบการเงินกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความเสี่ยงที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น การเชื่อมต่อระหว่างระบบ และการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นใจในเศรษฐกิจดิจิทัล” Rob Russell, Founder และ Director, Continuum กล่าว
Eazy Digital คือบริษัทอินชัวร์เทคที่ช่วยให้บริษัทประกันภัยและ MGA ปรับสู่ดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยแพลตฟอร์มช่วยแทนที่กระบวนการแบบใช้เอกสารจำนวนมากด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับประสบการณ์ลูกค้า พร้อมสนับสนุนการบริหารกรมธรรม์และการขยายธุรกิจในห่วงโซ่ประกันภัย
“ธุรกิจประกันภัยในเอเชียกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่หลายองค์กรยังคงเผชิญข้อจำกัดจากกระบวนการแบบเดิมและระบบล้าสมัย จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทประกันในประเทศไทยและทั่วภูมิภาค เราพัฒนา Eazy Digital เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานจริง Money20/20 Asia เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยให้เราได้นำเสนอว่า การนำดิจิทัลมาใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับตลาดเอเชียที่กำลังเติบโต” Harprem Doowa, Founder, Eazy Digital กล่าว
ผู้ชนะการแข่งขันสตาร์ทอัพในปีนี้: zkMe
zkMe คือโปรโตคอลด้านตัวตนดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ (decentralized identity) ที่ใช้เทคโนโลยี zero-knowledge proofs เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินได้ โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลต้นทาง ช่วยรองรับกระบวนการ KYC และการยืนยันตัวตนในโลก Web3 และบริการการเงินดิจิทัล โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นสำคัญ