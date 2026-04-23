Policy20 เวทีหารือแบบปิด ณ Money20/20 Asia 2026 รวมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแนวทางการกำกับดูแล AI

Policy20 ซึ่งจัดขึ้นภายใน Money20/20 Asia 2026 งานฟินเทคชั้นนำระดับโลกและเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมการเงิน ได้จัดการประชุมเมื่อวานนี้ร่วมกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาค ณ กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมแบบปิดเพื่อหารือถึงความท้าทายเชิงปฏิบัติของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ก้าวข้ามการพูดคุยเชิงนโยบายระดับสูง สู่การแลกเปลี่ยนเชิงลึกในระดับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลให้ทันต่อความซับซ้อนของระบบอัตโนมัติ
การประชุมจัดขึ้นภายใต้หลัก Chatham House Rule โดยผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบของโมเดล AI เพื่อผลักดันการปรับแนวทางรับมือความเสี่ยงข้ามพรมแดนจากตลาดดิจิทัลและอัลกอริทึมให้สอดคล้องกัน ควบคู่กับการสนับสนุนนวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบ
“Policy20 เป็นเวทีที่รวมหน่วยงานกำกับดูแลและผู้นำอุตสาหกรรมในภูมิภาค เพื่อร่วมกันแก้โจทย์เชิงปฏิบัติและสร้างความเชื่อมั่น” คุณ Sheryl Chen, Head of Content ของ Money20/20 Asia กล่าว “การพัฒนาระบบในปัจจุบันให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น จะช่วยเปิดทางสู่โซลูชันที่สามารถนำไปขยายผลได้จริง”
การหารือสะท้อนว่า AI กำลังเปลี่ยนทั้งความเร็ว ขนาด และความซับซ้อนของระบบการเงิน ส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ด้านการบริหารความเสี่ยง ความยืดหยุ่นของระบบ และความโปร่งใสในการตัดสินใจ โดยผู้เข้าร่วมเห็นตรงกันว่า แนวทางการกำกับดูแลแบบเดิมกำลังเผชิญแรงกดดันจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในบริบทที่กิจกรรมทางการเงินมีความเป็นอัตโนมัติและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงผลกระทบเชิงปฏิบัติจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งความจำเป็นในการพัฒนากลไกกำกับดูแลที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและภาคอุตสาหกรรมให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตลอดจนการยกระดับความเข้าใจด้านเทคนิคภายในองค์กร โดยผู้เข้าร่วมย้ำถึงความสำคัญของการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาความมั่นคง ความครอบคลุม และความน่าเชื่อถือของระบบการเงิน
ภายหลังการหารือ ผู้เข้าร่วมได้สรุป 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่:
• หลักการกำกับดูแลยังคงเดิม แต่จำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือให้สามารถกำกับดูแลระบบการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที
• ทุกภาคส่วนควรร่วมกันกำหนดมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบ AI ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
• ควรเร่งยกระดับความร่วมมือด้านการกำกับดูแลข้ามพรมแดน เพื่อรองรับความเสี่ยงจาก AI ที่มีผลกระทบเป็นวงกว้าง
การประชุม Policy20 ครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ควบคู่กับการสนับสนุนนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางการเงินที่ครอบคลุมและยั่งยืนในเอเชีย