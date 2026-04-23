ฝากเงินที่ออมสินรับดอกเบี้ยดีกับ ‘เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5/7 เดือน’ บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ฝากเลยวันนี้ – 31 พ.ค. 69

ธนาคารออมสินเปิดรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน และ 7 เดือน ฝากสั้น ดอกเบี้ยดี รับเต็มไม่เสียภาษี รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/5emxyYl

- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน ดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปี)

- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน ดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปี)

เงื่อนไข

- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

- รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

- รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย

- ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก