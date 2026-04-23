ซีเล็คผนึก 5 พันธมิตรร้านอาหารดัง ส่งแคมเปญ “SEALECT FITT Smart Protein”

นางสาวณัฐวีณ์ วชิรทวีพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU กล่าวว่าTU เปิดตัวแคมเปญ SEALECT FITT Smart Protein “มื้อไหนก็ SEALECT ได้ ฟิตต์ให้สุดกับทุกมื้ออร่อย” ร่วมกับ 5 พันธมิตรร้านอาหารชื่อดัง นำเสนอเมนูพิเศษที่ปรุงจากทูน่าคุณภาพสูง เพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ
“จุดมุ่งหมายของแคมเปญ SEALECT FITT คือการเปลี่ยนภาพจำเดิมๆ ของการรับประทานทูน่า และแสดงให้เห็นว่าทูน่านั้นกินกับอะไรก็อร่อย จึงเกิดเป็นไอเดียในการนำ 'สมาร์ทโปรตีน' จากทูน่าที่มีจุดเด่นเรื่องไขมันต่ำ อุดมด้วยโอเมก้า-3 และแร่ธาตุที่จำเป็น มาจับคู่กับเมนูจากร้านดังหลากหลายสไตล์และสัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่ง ไปจนถึงไทยฟิวชัน เราต้องการแสดงให้เห็นว่า SEALECT FITT ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่เป็นสมาร์ทโปรตีนที่อร่อย สนุก และลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์ โดยเราหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยสนุกกับการดูแลสุขภาพ และหันมาเติมโปรตีนคุณภาพดีให้กับร่างกายในทุกๆ วัน”
ในโอกาสนี้ ซีเล็คได้จับมือกับร้านอาหารชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ Ootoya, Nico Nico, Wine I Love You, Hey! Coffee และ CO Limited มาร่วมรังสรรค์เมนูพิเศษรวมกว่า 10 เมนู ซึ่งชูเอกลักษณ์และจุดเด่นของแต่ละร้านอย่างลงตัวกับ SEALECT FITT อาทิ สลัดทูน่ากับซอสเบซิล (189 บาท) จาก Ootoya ที่ตอบโจทย์มื้อสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่น ทูน่าฮันนี่มัสตาร์ด ซาวร์โดว์แซนด์วิช (165 บาท) จาก Hey! Coffee สำหรับมื้อที่เร่งรีบ และข้าวขยำทูน่า นัวร์ฟิน (290 บาท) จาก CO Limited เมนูไทยฟิวชันรสชาติจัดจ้านเข้าถึงง่าย
สามารถตามไปชิมทั้ง 10 เมนูจากแคมเปญ “SEALECT FITT Smart Protein” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2569 ณ ร้านอาหารทั้ง 5 แบรนด์ที่ร่วมรายการ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: SEALECT