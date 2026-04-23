ผู้ถือหุ้นIND พร้อมใจโหวตจ่ายปันผล 0.073 บ.

ผู้ถือหุ้น "อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป " เทคะแนนเสียงโหวตมติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.073 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 20 พ.ค.69 ฟากซีอีโอ “ดร.พรลภัส ณ ลำพูน” ระบุมั่นใจผลงานปีนี้เติบโตต่อเนื่อง ทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog กว่า 2 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลโปรเจคใหม่จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สนับสนุนการเติบโตระยะยาว
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.073 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
“IND มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และให้การบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ทำให้บริษัทฯ สามารถคว้างานโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลทำให้รายได้ รวมถึงกำไรของบริษัทฯ เติบโตทุกปี และสามารถสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในฐานะตัวแทนผู้บริหาร เรามีความตั้งใจทำงานและจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว” ดร.พรลภัส กล่าว
สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของภาครัฐปี 2569 มองว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น จากโครงการเมกะโปรเจคและโครงการใหม่ๆ ซึ่งส่งผลบวกต่อธุรกิจของบริษัทฯ และปีนี้ยังคงเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดงานในมือ (Backlog) ให้เพิ่มมากขึ้น โดย ณ เดือนธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีงานในมือประมาณ 2,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้มั่นใจในศักยภาพการดำเนินธุรกิจและคาดว่าจะรักษาการเติบโตของผลการดำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่งในปีนี้