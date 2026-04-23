ผู้ถือหุ้น SPREME พร้อมใจให้จ่ายปันผล0.12 บ./หุ้น

ผู้ถือหุ้น "สุพรีม ดิสทิบิวชั่น " พร้อมใจอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 68 เป็นเงินสดในอัตรา 0.12 บาท/หุ้น กำหนดขึ้น XD วันที่ 28 เม.ย. และรับทรัพย์ 20 พ.ค. 69 ฟากซีอีโอ “ภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล” ระบุลุยประมูลงานใหม่มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท เน้นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ดันรายได้ปี 69 เติบโตระดับ 20-25%
นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (SPREME) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ในฐานะผู้ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 88.80 ล้านบาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 28 เมษายน 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568) บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,567.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 697.70 ล้านบาท หรือ 80.22% มีกำไรสุทธิ 160.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.86 ล้านบาท หรือ 17.40% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้น 19.29%
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ เตรียมเข้าประมูลงานใหม่มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท โดยหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของ SPREME สนับสนุนกลยุทธ์การเพิ่ม Recurring Income เพื่อการเติบโตมั่นคง เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีการจัดสรรงบประมาณชัดเจน พร้อมกับตั้งเป้ารายได้เติบโต 20-25% ทำสถิติสูงสุดใหม่ (New high) นับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปี 2566 โดยมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจให้เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (SI) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐด้านการเช่าใช้แทนการซื้อขาด เนื่องจากมีความคุ้มค่าและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งสินค้าไอทีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และคาดว่าในปีนี้รายได้จากธุรกิจให้เช่าจะเติบโต 60-70%
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มี Backlog รอส่งมอบและรับรู้รายได้อยู่ทั้งสิ้น 3,991.04 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยส่งมอบและรอรับรู้รายได้ภายในปี 2569 ประมาณ 971.78 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปี 2570-2574 ซึ่ง Backlog ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ (Mega project) ที่อยู่ระหว่างทำสัญญาและส่งมอบอุปกรณ์