MASTEC ย้ำเป้ารายได้ปี69 ทะลุพันล.

" แมสเทค ลิ้งค์" ย้่ำเป้ายอดขายปีนี้มั่นใจทะลุ 1 พันล้านบาท หลังสัญญาณผลประกอบการไตรมาส 1 ปีนี้เข้าเป้า ด้วยการผนึกกำลังทีมงานและพันธมิตร สนับสนุนให้มีงานในมือ 490 ล้านบาท เชื่อได้รับอานิสงส์จากการตื่นตัวประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการลงทุนด้านดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ในประเทศ ช่วยผลักดันผลงานปีนี้
นายดุษฎี มีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด(มหาชน) หรือ MASTEC เปิดเผยถึงแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ของบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมียอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 1,300 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการรับรู้รายได้ต่อเนื่องจากงานในมือ (backlog) ที่ 490 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นของทีมงาน รวมทั้งพันธมิตรรายใหม่ ส่งผลให้ได้รับงานต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2568 ถึงต้นปีนี้
ประกอบกับการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) จำนวนมากที่ได้รับการอนุมัติจาก BOI จากการย้ายฐานการลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีและผู้ให้บริการดิจิทัลรายใหญ่เข้ามาในอาเซียนสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ทำให้มีโอกาสได้รับงานใหม่เพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล รวมทั้งงานนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นขึ้น จากการตื่นตัวด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งงานในกลุ่มเหล่านี้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงจึงส่งผลดีต่อบริษัทฯ ด้านความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นด้วย
สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2569 แม้ภาวะผันผวนทั้งปัจจัยในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยังมองโอกาสในกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย งานด้านผลิตภัณฑ์ปรับอากาศและสุขาภิบาล MASTEC มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน เช่น อุปกรณ์ในระบบทำความเย็นด้วยน้ำ (chilled water) อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำที่ใช้ในงานระบบสุขาภิบาล และงานด้านผลิตภัณฑ์การป้องกันอัคคีภัยและผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยน้ำ ระบบป้องกันไฟลาม ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้หลักยังคงรักษาระดับการเติบโตได้ดี โดยบริษัทเน้นกลยุทธ์ในการรักษาส่วนแบ่งตลาด เน้นการขายเข้าโครงการที่ก่อสร้างใหม่และการเสนอบริการเปลี่ยนทดแทนระบบเดิมของอาคารเก่า
นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้งานเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของอุปกรณ์ประกอบระบบที่เน้นทำตลาด ทั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ โดยการกำจัดอากาศหรือควบคุมความดันหรือกำจัดตะกอนแบรนด์ REFLEX และอุปกรณ์บำบัดน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหอผึ่งน้ำของแบรนด์ ECO-WATER ซึ่งทำตลาดมาตั้งแต่ปี 2563–2564 และระบบการบำบัดสระว่ายน้ำที่ไม่ใช้สารเคมีของแบรนด์ ENVIROSWIM และการจำหน่ายและติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการใช้พลังงานฟอสซิล รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ในระบบดับเพลิง ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยสารสะอาดและโฟม และอุปกรณ์อัดอากาศป้องกันควันในช่องบันไดหนีไฟที่ทำตลาดตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 นี้ เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยวาระสำคัญคือขออนุมัติการจ่ายเงินปันผล 0.14 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องเงินสด แผนการลงทุน และภาระผูกพันทางการเงิน การมีวินัยทางการเงิน การตอบแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว