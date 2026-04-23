ผู้ถือหุ้น SKR โหวตหนุนปันผล 0.25 บาท

ผู้ถือหุ้น "ศิครินทร์" โหวตหนุนจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสด 0.25 บาท/หุ้น วงเงินรวมกว่า 508 ล้านบาท ประกาศขึ้น XD 29 เมษายน 2569 Record Date 30 เมษายน 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผล 15 พฤษภาคม 2569 พร้อมไฟเขียวซื้อหุ้นคืน 1 พันล้านบาท เพิ่มความคล่องตัวบริหารการเงินภายใน ผู้บริหารย้ำเดินหน้าสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นต่อเนื่อง
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR เปิดเผยว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 ณ ห้อง Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลปี 2568 อัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นวงเงิน 508.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ไม่เกินกว่า 70% ของกำไรสุทธิ
โดยประกาศวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 29 เมษายน 2569 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
นายสุริยันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยืนยันเดินหน้าสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนธุรกิจที่วางไว้ควบคู่ไปกับการเดินหน้าอัพประสิทธิภาพบริการสู่ Smart Service หรือบริการอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล และข้อมูล (Data) เข้ามายกระดับการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น