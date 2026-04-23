ไม่ให้ประกันตัว "เฮียม้อ-ปุณฑรีก์" ชี้เป็นคดีร้ายแรงสร้างความเสียหายวงกว้าง หวั่นหลบหนี

ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือเฮียม้อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มอร์ รีเทิร์น [MORE] และ น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) ผู้ต้องหาในคดีสร้างราคาหุ้น MORE เนื่องจากพฤติการณ์ร้ายแรงสร้างความเสียหายวงกว้างเศรษฐกิจกระทบความเชื่อมั่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และอาจจะหลบหนี
วานนี้อัยการคดีพิเศษส่งฟ้องนายอมฤทธิ์ และ น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ต่อศาลอาญาในคดีปั่นหุ้น MORE ภายหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องทั้ง 2 ราย ศาลได้ออกหมายขัง ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี ซึ่งศาลได้ยกคำร้อง
ในส่วนน.ส.ปุณฑรีก์ ศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่า คดีที่ปรากฏในสำนวนคดีอาญาของศาลนี้ น.ส.ปุณฑรีก์ รู้จักสนิทสนมกับนายอมฤทธิ์ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มตัวการที่ร่วมกันคิดแนวทางและวางแผนการซื้อขายหุ้น มีการ ติดต่อสื่อสารและมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงระหว่างกันจำนวนมากเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมกับการกระทำของนายอมฤทธิ์ พฤติการณ์นับว่าร้ายแรง หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่า น.ส.ปุณฑรีก์ จะหลบหนี จึงไม่อนุญาต
ส่วนนายอมฤทธิ์ พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่า คดีอาญาของศาลนี้ ได้กำหนดมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ โดยนายอมฤทธิ์ จัดอยู่ในกลุ่มตัวการที่ร่วมกันคิดแนวทางและวางแผนการซื้อขายหุ้น สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของราคาและปริมาณ ความต้องการซื้อขายที่แท้จริงตามสภาพตลาดปกติ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง อีกทั้งกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พฤติการณ์นับว่าร้ายแรง หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่า จะหลบหนี ส่วนเหตุผลตามคำร้องที่อ้างอาการเจ็บป่วย นายอมฤทธิ์ มีสิทธิร้องขอให้ได้รับการรักษาตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อยู่แล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว