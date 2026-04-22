อัยการส่งฟ้องแล้ว"เฮียม้อ-ปุณฑรีก์"คดีปั่นหุ้น MORE หลังโผล่มาพบช่วงบ่าย

อัยการคดีพิเศษส่งฟ้องนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือเฮียม้อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มอร์ รีเทิร์น [MORE] และ น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) ต่อศาลอาญาในคดีปั่นหุ้น MORE แล้วหลังจากเข้ามารายงานตัวตามนัดในช่วงบ่ายวันนี้ ส่วนนายสมมนึก กยาวัฒกิจ ประธานกรรมการบริษัทในเครือ บมจ.ตงฮั้ว [TH] กำหนดนัดในวันที่ 21 พ.ค.
การยื่นฟ้องนายอมฤทธิ์และน.ส.ปุณฑรีก์ เป็นความผิดฐานร่วมกันกระทำการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE และมีลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด, ร่วมกันฉ้อโกง, เป็นอั้งยี่ และซ่องโจร ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 244/3 และมาตรา 244/5
ส่วนนายสมนึกก่อนหน้านี้ยื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับประเด็นการยื่นร้องขอความเป็นธรรมแล้วพนักงานอัยการไม่ยอมสอบสวนเพิ่มเติม โดย ป.ป.ช.รับเรื่องดังกล่าวไว้ และมีหนังสือส่งมายังคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) จึงมีหนังสือสอบถามมายังพนักงานอัยการคดีพิเศษ ทางอัยการคดีพิเศษอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะต้องดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำร้องหรือจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
ช่วงเช้าวันนี้ไม่พบว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 รายเดินทางมาพบพนักงานอัยการตามนัด แต่ต่อมาเวลา 13.30 น. นายอมฤทธิ์ และน.ส.ปุณฑรีก์ ได้เดินทางเข้ามารายงานตัวตามกำหนด พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษมายื่นฟ้องต่อศาล โดยผู้ต้องหาได้หลบสื่อมวลชนเข้าทางด้านหลังของศาลอาญา
ทั้งนี้หากศาลประทับรับฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 2 รายจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี หากไม่ยื่นหรือศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวก็จะถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงกลางต่อไป