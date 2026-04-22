COCOCO ตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เปิดจอง 27 - 29 เม.ย.นี้

"ไทย โคโคนัท ร่วมลงนามแต่งตั้งผู้จัดการ" การจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างเป็นทางการ 6 หลักทรัพย์ นำโดย บล. เอเซีย พลัส- บล. บลูเบลล์ – บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) - บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) - บล. บียอนด์ และบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในช่วง 27-29 เมษายน 2569 นี้ เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจ-ผลักดันแบรนด์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO กล่าวว่าการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมศักยภาพทางการเงินของบริษัท เพื่อนำไปใช้รองรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก โดยบริษัทมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่กับการยกระดับแบรนด์สินค้าไทยสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การระดมทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน รองรับแผนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทตั้งเป้าผลักดันแบรนด์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะ
ที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ของ COCOCO ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความพร้อมของบริษัททั้งในด้านโครงสร้างทางการเงินและศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ โดย COCOCO มีจุดแข็งจากการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่มีห่วงโซ่อุปทานครบวงจร และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและเติบโตได้ในระยะยาว
นางยอดฤดี สันตติกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เปิดเผยว่า สำหรับหุ้นกู้ของ COCOCO แบ่งออกเป็น 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1. เป็นหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2. เป็นหุ้นกู้อายุต่อปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจในภาวะตลาดปัจจุบัน โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2569
สำหรับหุ้นกู้ของ COCOCO ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสอดคล้องกับกระแสความนิยมสินค้าเพื่อสุขภาพในตลาดโลก ประกอบกับอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับจูงใจ และโครงสร้างหุ้นกู้ที่มีความชัดเจน จึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
