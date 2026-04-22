ทริสระบุกรณีเห็นต่าง3บ.ย่อยCPALLยังไม่ส่งผลกระทบในทันทีต่ออันดับเครดิต

ทริสเรทติ้งเผยกรณีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอธุรกรรมเพื่อรวมบริษัทย่อยสามแห่งของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) เข้าไว้ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเสมือนของ บริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (ACMH) จะไม่ส่งผลกระทบในทันทีต่ออันดับเครดิตของ CPALL
ทั้งนี้ จากกรณีที่เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 คณะกรรมการบริษัทของ CPALL ได้ประชุมตามคำร้องขอของ CPG เพื่อพิจารณาข้อซักถามจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการถือหุ้นของ CPG ใน ACMH โดย ธปท. ได้สอบถามว่าการให้บริการทางการเงินของบริษัทย่อยของ CPALL ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และ บริษัท ซีพีแอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT) มีความซ้ำซ้อนกับการให้บริการของ ACMH หรือไม่ และควรถูกรวมไว้ภายใต้ ACMH หรือไม่ โดย CPALL ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสและบริษัทไทยสมาร์ทคาร์ด และถือหุ้น 60% ใน CPAXT (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ CPALL ในปี 2568) ซึ่งบริษัทย่อยทั้งสามแห่งดังกล่าวมีสัดส่วนประมาณ 60% ของสินทรัพย์รวม และประมาณ 50% ของรายได้รวม
โดยตามมติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการจำนวน 13 รายซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย ได้ลงมติไม่เห็นชอบต่อการโอนบริษัทย่อยทั้งสามแห่งไปยัง ACMH โดยให้เหตุผลว่าธุรกรรมดังกล่าวมีความซับซ้อนและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ CPALL อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติคัดค้านข้อเสนอ แต่ธุรกรรมนี้ยังคงต้องนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569
กรณีดังกล่าว ในมุมมองของทริสเรทติ้ง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอยังคงมีอยู่อย่างจำกัด และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่รวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ดี หากธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ทริสเรทติ้งจะดำเนินการประเมินอันดับเครดิตของทั้ง CPALL และ CPAXT อย่างครอบคลุม โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ ภาระผูกพันทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการกำกับดูแลธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการกำกับดูแลตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง