WICE ประชุมผู้ถือหุ้นปี69 ไฟเขียวปันผล 0.14 บาทต่อหุ้น

"ไวส์ โลจิสติกส์ " ผู้ถือหุ้นผ่านฉลุยทุกวาระและอนุมัติจ่ายปันผล 0.14 บาท/หุ้น ตอกย้ำการให้ความสำคัญด้านวินัยการเงิน-ผลตอบแทนต่อเนื่อง สะท้อนฐานธุรกิจแข็งแกร่งจากกลยุทธ์ขยายเครือข่ายครอบคลุม และ บริการครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่า ผสานพลังพันธมิตรในภูมิภาค เร่งเครื่องเดินหน้าให้บริการขนส่งหลายรูปแบบ พร้อมชูวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน ESG
ศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการบริษัท และ ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติครบทุกวาระตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นต่อทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน และแผนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะต่อไป รวมถึงตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารกระแสเงินสดและความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทางการเติบโตที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างการขยายธุรกิจและการดูแลผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการปรับกลยุทธ์ในแต่ละกลุ่มบริการให้สอดคล้องกับทิศทางการค้าและซัพพลายเชนในภูมิภาค โดยเฉพาะการขยายเส้นทางขนส่งให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ควบคู่กับการต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และแผนการรับมือกับสถาวะเศรษกิจโลกปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วนงานที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value-added Services) และเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
“การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการดำเนินงานตามกระบวนการ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญที่สะท้อนถึงการรวมพลังของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการร่วมกำหนดทิศทางองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจะเดินหน้าขยายศักยภาพการดำเนินงานในฐานะผู้นำด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค ผ่านการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ การสร้างความร่วมมือทั้งภายในกลุ่มธุรกิจและกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้กรอบ ESG อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ” ประธานกรรมการบริษัทกล่าว