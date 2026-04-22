3 ตัวการสำคัญคดีปั่นหุ้น MORE เบี้ยวนัดอัยการ "เฮียม้อ-ปุณฑรีก์" จ่อโดนหมายจับ

วันนี้อัยการคดีพิเศษนัดส่งฟ้องนายสมนึก กยาวัฒกิจ ประธานกรรมการบริษัทในเครือ บมจ.ตงฮั้ว, น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) และนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือเฮียม้อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มอร์ รีเทิร์น [MORE] เพื่อยื่นฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกระทำการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE และมีลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมุ่งหมายให้ราคาหุ้นหรือปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด, ร่วมกันฉ้อโกง, เป็นอั้งยี่ และซ่องโจร ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 244/3 และมาตรา 244/5 ต่อศาลอาญา
ปรากฎว่าทั้ง 3 ไม่มาปรากฎตัวตามหมายเรียก แต่กรณีของนายสมนึก ทางอัยการได้อนุญาตเลื่อนส่งฟ้องไปเป็นวันที่ 21 พ.ค. เนื่องจากผู้ต้องหายื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่าพนักงานอัยการไม่สอบสวนเพิ่มเติมตามคำร้องขอความเป็นธรรม ซึ่ง ป.ป.ช.รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว คณะกรรมการอัยการจึงมีหนังสือแจ้งมายังอัยการคดีพิเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาจึงให้เลื่อนส่งฟ้องนายสมนึกไปก่อน
ส่วนผู้ต้องหาอีก 2 ราย ขณะนี้พนักงานอัยการรอผู้ต้องหามาพบตามคำสั่งเพื่อนำตัวยื่นฟ้องต่อศาล แต่หากไม่มาจะแจ้งเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษติดตามตัวเพื่อฟังคำสั่ง หากไม่ได้ตัวก็จะดำเนินการขอออกหมายจับต่อไป
ทั้งนี้ คดีหุ้น MORE สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษผู้ร่วมกระทำความผิดรวมทั้งสิ้น 42 ราย การดำเนินคดีถูกแบ่งออกเป็น 3 สำนวน ได้แก่ 1 คดีฉ้อโกง มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 4,500 ล้านบาท ศาลได้มีคำสั่งให้คืนหรือชดใช้ทรัพย์สินแก่บริษัทหลักทรัพย์ผู้เสียหาย 10 ราย และ 2. คดีอั้งยี่ มูลค่าความเสียหาย 129 ล้านบาท ซึ่งจะถูกนำไปคืนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 10 ราย และ 3. คดีปั่นหุ้น เป็นการดำเนินการตามมาตรการทางแพ่ง มูลค่าความเสียหายราว 226 ล้านบาท โดยจะเรียกค่าปรับให้เงินตกเป็นของแผ่นดิน