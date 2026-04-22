ฝรั่งเศสอันดับ 1 ภัยปล้นคริปโต โจรใช้ข้อมูลรั่วไหลบุกปล้นถึงบ้านนักลงทุน

ภัยคุกคามแห่งโลกสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังก้าวข้ามเส้นแบ่งจากไซเบอร์สู่โลกแห่งความเป็นจริงอย่างน่าสะพรึงกลัว เมื่อฝรั่งเศสเผชิญวิกฤตอาชญากรรมปล้นชิงคริปโตด้วยกำลังประทุษร้ายพุ่งทะยานติดอันดับหนึ่งของโลก ล่าสุดเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายสวมรอยเป็นพนักงานส่งพัสดุ ควงอาวุธบุกจับครอบครัวนักลงทุนเป็นตัวประกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงชี้มูลเหตุสำคัญมาจากรอยรั่วของฐานข้อมูลลูกค้าจากบริษัทคริปโตชั้นนำ ที่กลายสภาพเป็นแผนที่ล่าเหยื่อระดับพรีเมียมในมือแก๊งอาชญากร สะท้อนจุดอ่อนร้ายแรงที่ระบบรักษาความปลอดภัยดิจิทัลขั้นสูงมิอาจปกป้องผู้ถือครองสินทรัพย์จากการคุกคามทางกายภาพได้อีกต่อไป
เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ตอกย้ำให้เห็นถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2569 ณ บ้านพักส่วนตัวในเขตแซงต์ ฌอง เดอ เวดาส ซึ่งเป็นย่านชานเมืองของมงต์เปลลิเยร์ อาชญากรได้ใช้ยุทธวิธีปลอมตัวเป็นพนักงานส่งพัสดุเพื่อลวงให้เจ้าของบ้านเปิดประตู ก่อนจะแสดงตัวและใช้อาวุธปืนบุกเข้าคุกคาม บังคับต้อนสมาชิกในครอบครัวรวมถึงเด็กเล็กเข้าไปกักขังไว้ในห้อง สื่อท้องถิ่นของฝรั่งเศสอย่าง Actu.fr ได้รายงานรายละเอียดเชิงลึกว่า หัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นเป้าหมายหลักได้ตัดสินใจต่อสู้กับคนร้าย แม้จะมีการลั่นไกปืนหนึ่งนัดท่ามกลางความชุลมุน แต่ท้ายที่สุดเหยื่อสามารถควบคุมตัวคนร้ายไว้ได้โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่จากหน่วยสืบสวนมงต์เปลลิเยร์ของตำรวจภูธรฝรั่งเศส ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชายวัย 25 ปีรายนี้ โดยเบื้องต้นได้ถูกตั้งข้อหาหนักและถูกคุมขังเพื่อรอการพิจารณาคดีในชั้นศาล ขณะที่ทีมสืบสวนกำลังเร่งขยายผลว่าอาชญากรรายนี้ลงมือเพียงลำพัง หรือเป็นเพียงฟันเฟืองหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ คดีนี้นับเป็นอาชญากรรมบุกรุกเคหสถานที่มีแรงจูงใจในการปล้นชิง คริปโต คดีแรกที่ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการในแผนกเอโรลต์
ความน่ากังวลของคดีนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่พฤติการณ์ที่อุกอาจ แต่เป็นภาพสะท้อนของเทรนด์อาชญากรรมที่กำลังระบาดหนักในฝรั่งเศส ที่รู้จักกันในแวดวงความปลอดภัยว่า Wrench Attack ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะที่หมายถึงการใช้วิธีทรมาน ข่มขู่ หรือใช้กำลังทางกายภาพ เพื่อบีบบังคับให้เหยื่อโอนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเปิดเผยรหัสกู้คืนกระเป๋า กลวิธีนี้ถือเป็นการทะลวงข้ามขีดความสามารถของระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ สถิติโลกในปี พ.ศ. 2568 ชี้ชัดว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นถึง 72 ครั้ง เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 75 จากปีก่อนหน้า และฝรั่งเศสคือประเทศที่ครองแชมป์การเกิดเหตุสูงที่สุดในโลก
แนวโน้มความรุนแรงยิ่งทวีความน่ากลัวขึ้นในปี พ.ศ. 2569 เมื่อฝรั่งเศสมีรายงานการก่ออาชญากรรมลักพาตัวและบุกรุกบ้านที่เชื่อมโยงกับ คริปโต ไปแล้วอย่างน้อย 41 คดี ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่น่าตกใจคือ เกิดเหตุ 1 ครั้งในทุก ๆ 2 วันครึ่ง ตัวเลขเชิงสถิติเหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า อาชญากรรมที่มุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมเลียนแบบชั่วคราว แต่ได้วิวัฒนาการไปสู่รูปแบบองค์กรอาชญากรรมที่มีโครงสร้างซับซ้อน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนแม่นยำ
คำถามที่ตามมาคือ อาชญากรทราบได้อย่างไรว่าใครคือเศรษฐี คริปโต และพักอาศัยอยู่ที่ใด สื่อเทคโนโลยีชั้นนำของฝรั่งเศสอย่าง Generation-NT ได้เปิดเผยรายงานชิ้นสำคัญเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ระบุว่า นอกเหนือจากการแกะรอยทางดิจิทัลผ่านโซเชียลมีเดียแล้ว ตำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้น้ำหนักอย่างมากกับข้อสันนิษฐานที่ว่า แก๊งอาชญากรเหล่านี้กำลังกว้านซื้อและรวบรวมรายชื่อเป้าหมายจากฐานข้อมูลลูกค้าที่รั่วไหลของบรรดาบริษัทผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัล
รอยรั่วของข้อมูลนี้ไม่ใช่เพียงทฤษฎีสมคบคิด เพราะย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 Ledger ผู้ผลิตกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบฮาร์ดแวร์ระดับโลก ได้ออกมายอมรับถึงเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับ Global-e ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านระบบการชำระเงินของบริษัท เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันประเมินค่ามิได้ ทั้งชื่อ-นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ และประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้ารั่วไหลออกสู่สาธารณะ ในมุมมองของอาชญากร ข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนลายแทงขุมทรัพย์ที่ระบุพิกัดที่อยู่จริงของกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีสินทรัพย์ดิจิทัลในครอบครอง
ความซับซ้อนและเครือข่ายของอาชญากรกลุ่มนี้ถูกยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากคดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทลายแก๊งคนร้าย 6 ราย ในคดีอุกฉกรรจ์ลักพาตัวผู้พิพากษาหญิงและมารดาของเธอ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อแบล็กเมล์และกรรโชกทรัพย์เป็น คริปโต จากคู่ชีวิตของเธอซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ถัดมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายสวมเครื่องแบบปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ บุกเข้าค้นบ้านพักและใช้กำลังข่มขู่บังคับให้สามีภรรยาชาวฝรั่งเศสโอน บิทคอยน์ มูลค่าเฉียด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แรงสั่นสะเทือนจากคลื่นอาชญากรรมนี้ บีบให้รัฐบาลฝรั่งเศสต้องขยับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤตความมั่นคงรูปแบบใหม่ บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงยอมรับโดยดุษฎีว่า ภัยคุกคามของโลก คริปโต ได้เปลี่ยนสมรภูมิจากการเจาะระบบหลังบ้านด้วยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ มาสู่การประชิดตัวและบีบบังคับด้วยปลายกระบอกปืน ในงานสัมมนา Paris Blockchain Week ฌอง-ดีดีเยร์ แบร์เช่ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้ขึ้นเวทีประกาศวิสัยทัศน์ว่า รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันแพลตฟอร์มแจ้งเตือนและป้องกันภัยสำหรับผู้ถือครอง คริปโต ควบคู่ไปกับการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อคลอดมาตรการปราบปรามเชิงรุกที่ครอบคลุม
อย่างไรก็ดี บทสรุปของวิกฤตการณ์นี้ยังคงเป็นคำถามปลายเปิดที่ท้าทายทุกภาคส่วน ท่ามกลางยุคสมัยที่ความมั่งคั่งทางดิจิทัลสามารถถูกแกะรอยย้อนกลับไปหาตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริงได้ผ่านช่องโหว่ของข้อมูลที่รั่วไหล ภาครัฐและอุตสาหกรรม คริปโต จะสามารถสร้างเกราะป้องกันทางกายภาพให้แก่นักลงทุนได้อย่างไร นี่คือโจทย์ระดับชาติที่ต้องเร่งหาคำตอบ ก่อนที่สถิติการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตจะพุ่งทะยานจนเกินกว่าที่มาตรการตั้งรับใดๆ จะต้านทานไหว