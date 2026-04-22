GCAP เปิดแผน“JUMP+” ตั้งเป้าปี 71 กำไรโต

"จี แคปปิตอล" เปิดโรดแมปยุทธศาสตร์ 3 ปี (2569-2571) ภายใต้แผน JUMP+ มุ่งยกระดับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ชูกลยุทธ์ Agri Supply Chain Finance และ Green Mobility Finance ขับเคลื่อนพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ ควบคู่กับการยกระดับธรรมาภิบาลสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าให้กับนักลงทุนในระยะยาว ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้โตกว่า 10% ต่อปี ควบคุม NPL ไม่เกิน 5%
นายนิธาน ชัยเนตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP เปิดเผยว่า การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญ ในการยกระดับศักยภาพองค์กรและสร้างการเติบโตในระยะยาว พร้อมประกาศแผนธุรกิจสู่ปี 2571 ผ่านแผนการเติบโต “GCAP Double Jump”
GCAP วางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ GCAP Double Jump ประกอบด้วย กลยุทธ์ Agri Supply Chain Finance ผ่านแพลตฟอร์ม “เกษตรแมตชิ่ง” ที่เป็นการจับคู่การให้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ระหว่าง ชาวนาและผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว โดยมีแผนในการขยายฐานการให้บริการเกษตรแมตชิ่ง ไปยังพืชเศรษฐกิจอื่นๆ รวมถึงขยายการให้บริการทางการเงินไปถึงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งในภาคการเกษตรของไทย ยังมีโอกาสสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อีกมาก
ทั้งนี้การพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวยังสามารถประมวลผลข้อมูลเชิงลึกด้านการเพาะปลูกเพื่อนำมาพัฒนาการวิเคราะห์สินเชื่อให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น และกลยุทธ์ Green Mobility Finance เป็นการรุกตลาดสินเชื่อยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการขนส่ง ซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ริเริ่ม พัฒนาโครงการนำร่องสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวที่เกาะเต่าแล้ว และกลยุทธ์การจัดเก็บหนี้และบริหารทรัพย์สิน เพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบการทำงานด้านการบริหารจัดการลูกหนี้ ภายใต้หลัก Responsible Lending และควบคุมลูกหนี้ให้มีคุณภาพ
การดำเนินงานแผนกลยุทธ์ในด้านการสร้างการเติบโตดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ได้มีการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม โดยแผนกลยุทธ์ข้างต้นจะสามารถสร้างการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ และสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 10% และควบคุม NPL ไม่เกิน 5% โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายการสร้างรายได้จากพอร์ตสินเชื่อเติบโต 200 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 30 ล้านบาท ภายในปี 2571
บริษัทฯ ยังขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ทั้งในด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน การยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงการดำเนินงาน ด้านธรรมาภิบาลในด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างคุณค่าให้กับนักลงทุนในระยะยาว
การดำเนินงานด้าน Climate Action บริษัทมีแผนงานในการพัฒนาการจัดทำรายงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะเป็นมุ่งเน้นการขับเคลื่อนผ่าน การปล่อยสินเชื่อสีเขียว (Green Finance) ให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
“GCAP ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) และเชื่อมั่นว่าแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทในโครงการ JUMP+ จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนของบริษัท ควบคู่กับการสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ในระยะยาวต่อไป” นายนิธาน กล่าวทิ้งท้าย