ผู้ถือหุ้น IROYAL ไฟเขียวปันผล 0.43 บาท/หุ้น โชว์ผลงานนิวไฮ ลั่นปีนี้เติบโตต่อเนื่อง - จ่อชิงโปรเจ็กต์ใหญ่ 2 พันล้าน

ผู้ถือหุ้น IROYAL ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.43 บาท หลังผลดำเนินงานปี 2568 ทุบสถิตินิวไฮรายได้รวมแตะ 486.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155% และกำไรสุทธิ 135.89 ล้านบาท เติบโต 129% รับแรงหนุนจากการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ เตรียมลุยประมูลงานใหญ่มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท พร้อมกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พ.ค. 2569
ผู้ถือหุ้นของ บริษัทอินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) หรือ IROYAL อนุมัติจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท หลังบริษัทสร้างผลงานปี 2568 ที่เติบโตโดดเด่น ทำสถิติสูงสุดใหม่ทั้งรายได้และกำไร จากการปรับกลยุทธ์ธุรกิจเชิงรุก รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 29 เม.ย. 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พ.ค. 2569
นายภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) หรือ IROYAL ผู้นำด้านวิศวกรรม พลังงานและเทคโนโลยีอัจฉริยะ เปิดเผยว่า “โตเพราะทรานส์ฟอร์มถูกทาง” การเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการวางกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ และการทรานส์ฟอร์มองค์กรเชิงรุก เพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีและเมกะเทรนด์ของโลก โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจาก 3 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่
• ธุรกิจวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
• ธุรกิจวิศวกรรมบริการด้านตรวจสอบและซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมพลังงาน
• ธุรกิจเทคโนโลยีด้านความมั่นคง (Defense Technology)
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ผลงาน “นิวไฮ” ทุกมิติ บริษัทมีรายได้รวม 486.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น155% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 135.89 ล้านบาท เติบโต 129% ถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ (New High) อย่างต่อเนื่อง และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2569 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่คณะกรรมการมีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 230 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินรวม 98.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 85.44% ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เม.ย. 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พ.ค. 2569
ด้านนางสาวประภาพรรณ ประภัทรโพธิพงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมสร้างความมั่นใจด้านฐานะการเงินของ IROYAL ที่มีความแข็งแกร่ง พร้อมลุยงานใหญ่ โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 631.47 ล้านบาท และสินทรัพย์รวม 694.17 ล้านบาท หนี้สินรวมเพียง 62.70 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ส่วนของเจ้าหนี้การค้ากับรายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาโครงการ ปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระเงินกู้จากสถาบันการเงิน (IBD = 0) สะท้อนศักยภาพในการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งได้เผยถึงทิศทางปี 2569 ของ IROYAL โดยบริษัทตั้งเป้าเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่จากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนขนาดใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ผู้บริหารเชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์ ความพร้อมด้านโครงสร้างการเงิน และความสามารถในการจับจังหวะอุตสาหกรรม จะเป็นแรงหนุนสำคัญให้บริษัทก้าวสู่การเติบโตรอบใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
นอกจากนี้ มองว่าแนวโน้มธุรกิจยังเติบโตต่อเนื่อง จากฐานรายได้ที่กระจายตัวมากขึ้น และการรุกเข้าสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ช่วยเสริมความมั่นคงและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยภาพรวมแล้ว การดำเนินงานของ IROYAL ไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จในเชิงตัวเลข แต่ยังแสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาองค์กรที่ชัดเจน การปรับตัวอย่างทันท่วงที และความสามารถในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญขององค์กรที่พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง