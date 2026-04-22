ผู้ถือหุ้นINSETไฟเขียวจ่ายปันผล 0.04 บ.

ผู้ถือหุ้น "อินฟราเซท" อนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 0.04 บาท/หุ้น เตรียมรับทรัพย์ 15 พ.ค.69 นี้ ฟากผู้บริหาร “ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต” ระบุมั่นใจผลงานปีนี้โตแกร่ง โชว์ Backlog แน่น 3.9 พันล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ พร้อมลุยประมูลงานก่อสร้างศูนย์ Data Center กว่า 5-6 พันล้านบาท จากเทรนด์ความต้องการใช้งาน AI พุ่ง ตั้งเป้าปี 69 เติบโตไม่ต่ำกว่า 10%
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET) ผู้ให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวคิดเป็น 90.31 % ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
การจ่ายปันผลในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจของทีมบริหาร ทำให้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจที่มีความผันผวนทั่วโลก โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ขณะที่อุตสาหกรรม Data Center ในปี 2569 ยังคงเติบโตได้ดี จากความต้องการใช้ AI ประมวลผล ดันดีมานด์การใช้ Data Center เพิ่มหลายเท่าตัว ทำให้ต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจในปี 2569 และประเทศไทย ขึ้นแท่นฮับใหม่ของภูมิภาค เนื่องจากมีไฟฟ้าสำรองและพื้นที่ที่พร้อม ทำให้บริษัทฯด้านเทคระดับโลกเลือกมาลงทุน และจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ที่ยังอาจส่งทำให้ผู้ประกอบการตัดสินใจย้ายฐานและหันมาลงทุน Data Center ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทย
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2569 คาดว่าเติบโตขึ้นกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันทำสถิติสูงสุดใหม่แตะ 3,900 ล้านบาท โดยจะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 50-60% นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการประมูลงานใหม่อีกประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการประมูลอีก 1-2 โครงการ เร็วๆนี้
“ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ด้าน Data Center เพิ่มอีก 11 โครงการ รวมมูลค่า 184,740 ล้านบาท ถือเป็นโอกาสทองของบริษัทฯ ที่จะเข้าร่วมประมูลด้าน Data Center ระดับไฮเปอร์ Hyperscale รองรับความต้องการบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งการเติบโตของเทคโนโลยี AI ส่งผลให้แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ของบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ” นายศักดิ์บวร กล่าวในที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินไม่เกิน 116 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 4.92% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยวิธีการซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Automatic Order Matching: AOM) ในช่วงระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2569 – 15 กันยายน 2569