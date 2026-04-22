ไอเอชซี ชี้ช่องลงทุน ต่อยอดที่ดิน สู่รายได้ประจำ รุกบริการก่อสร้างอะพาร์ตเมนต์ครบวงจร

ไอเอชซี (IHC) ในเครือพฤกษา ผู้นำด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และพัฒนาอะพาร์ตเมนต์ ตอกย้ำบทบาทผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อยอดโอกาสการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เดินหน้ารุกตลาดก่อสร้างโครงการอะพาร์ตเมนต์ และหอพักแบบครบวงจร สวมบทบาทเพื่อนคู่คิดให้เจ้าของที่ดินและนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้ประจำ ชูบริการให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทั้งการวิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน การวางคอนเซ็ปต์โครงการ การออกแบบ ไปจนถึงบริหารการก่อสร้าง ภายใต้แนวคิด “Fast Think Fast Build” หรือ “คิดไว สร้างไว ได้มาตรฐาน” จากที่เปล่าสู่โครงการภายในหลักเดือน รองรับเทรนด์ “เช่ามากกว่าซื้อ” ตามทิศทางตลาดเช่าที่กำลังขยายตัวต่อเนื่อง จากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการเลือกที่อยู่อาศัย
นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด หรือ ไอเอชซี (IHC) ในเครือพฤกษา โฮลดิ้ง เปิดเผยว่า ในภาวะที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งยังชะลอการซื้อที่อยู่อาศัย ในขณะที่ความต้องการเช่ายังมีอยู่จริงในหลายทำเล การพัฒนาอะพาร์ตเมนต์ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเจ้าของที่ดินและนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้ประจำในระยะยาว โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้สถานศึกษา แหล่งงาน และนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีดีมานด์เช่ารองรับอย่างต่อเนื่อง ตลาดอะพาร์ตเมนต์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลยังมีขนาดใหญ่ โดยมีหน่วยเช่ามากกว่า 745,000 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าตลาดราว 26,600 ล้านบาท และยังมีช่องว่างสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนรายเล็กถึงกลางที่ต้องการเข้าสู่ตลาดอย่างจริงจัง เทรนด์นี้สะท้อนว่าอะพาร์ตเมนต์ไม่ใช่เพียงรูปแบบที่อยู่อาศัยทางเลือก แต่เป็นสินทรัพย์ที่สามารถต่อยอดจากที่ดินเปล่าสู่ธุรกิจสร้างรายได้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
“วันนี้ตลาดอะพาร์ตเมนต์ กลับมาเป็นเซ็กเมนต์ที่น่าจับตาอีกครั้ง จากการเปลี่ยนแปลงของทั้งภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค และข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากเลือกที่จะ “เช่า” เพื่อเพิ่มความคล่องตัวมากกว่าการตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้ตลาดเช่ากลายเป็นโอกาสของผู้ที่ต้องการพัฒนาที่ดินไปสู่สินทรัพย์สร้างรายได้ประจำในระยะยาว
อะพาร์ตเมนต์ ในวันนี้ จึงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่น่าจับตาสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ประจำจากอสังหาริมทรัพย์ เพราะยังมีดีมานด์เช่าจริงในหลายทำเล ทั้งย่านมหาวิทยาลัย ย่านแหล่งงาน และพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรนึกถึงเป็นอันดับแรก คือการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้น เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและต่อยอดเป็นผลตอบแทนระยะยาวได้จริง” นายปิยะกล่าว
ไอเอชซี ( IHC ) ในเครือพฤกษา โฮลดิ้ง จึงเดินหน้าวางบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์ครบวงจร ที่พร้อมช่วยเจ้าของที่ดินและนักลงทุนเปลี่ยนโอกาสจากที่ดินเปล่าหรือทรัพย์สินที่มีอยู่ ให้กลายเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ตลาดเช่าและสร้างรายได้ประจำในระยะยาว ท่ามกลางจังหวะตลาดที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการเช่ามากขึ้น
จุดแข็งของบริการจาก “ไอเอชซี” ที่มุ่งนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมามากกว่า 30 ปี เข้ามาช่วยย่นระยะเวลาก่อสร้างและพัฒนาโครงการอะพาร์ตเมนต์ ภายใต้แนวคิด “Fast Think Fast Build” หรือ “คิดไว สร้างไว ได้มาตรฐาน” โดยการเข้าไปช่วยลูกค้า “คิดตั้งแต่ต้น” ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุน การทำ Feasibility study เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เช่น การตลาด ทั้งการศึกษาดีมานด์ในพื้นที่ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก การเงิน การดำเนินงาน และความเสี่ยง การวางรูปแบบอาคารและจำนวนยูนิตที่เหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาข้อกฎหมายและการขออนุญาต เพื่อให้การพัฒนาโครงการสอดคล้องกับศักยภาพของที่ดินและตอบโจทย์ตลาดจริง ช่วยให้เจ้าของที่ดินและนักลงทุนตัดสินใจพัฒนาโครงการได้อย่างมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“จุดสำคัญของการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์ในวันนี้ ไม่ใช่แค่สร้างอาคารให้เสร็จ แต่ต้องเริ่มจากการเข้าใจตลาด เข้าใจกลุ่มผู้เช่าหลัก และประเมินศักยภาพของที่ดินอย่างรอบด้าน เราจึงวางบทบาทตัวเองเป็นพาร์ตเนอร์ที่ช่วยลูกค้าคิดตั้งแต่ต้น ว่าที่ดินแปลงนั้นควรพัฒนาเป็นอะไร ขนาดโครงการเท่าใด และจะออกแบบอย่างไรให้ตอบโจทย์ดีมานด์จริง ซึ่งช่วยให้เจ้าของที่ดินและนักลงทุนมองภาพการพัฒนาโครงการได้ชัดขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นผิดทิศทาง และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการให้ตอบโจทย์ตลาดได้ตั้งแต่วันแรก เพื่อเปลี่ยนที่ดินเปล่าให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว” นายปิยะกล่าวเพิ่มเติม
ไอเอชซี จึงทำหน้าที่มากกว่าเพียงผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่เป็นเสมือน “เพื่อนคู่คิด” ช่วยเปลี่ยนทรัพย์สินที่มีอยู่ให้กลายเป็นโครงการอะพาร์ตเมนต์ ที่พร้อมใช้งานได้เร็วขึ้น ลดความซับซ้อนในกระบวนการพัฒนา และเพิ่มโอกาสให้เจ้าของที่ดินหรือนักลงทุนสามารถต่อยอดทรัพย์สินสู่สินทรัพย์สร้างรายได้ประจำได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้มาตรฐานที่คำนึงถึงทั้งความคุ้มค่าและความพร้อมในการแข่งขันของโครงการในระยะยาว
