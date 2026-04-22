“LiVEx Investor Day 2026" พบกัน 6 พ.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “LiVEx Investor Day 2026” เวทีกลางในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs และ Startups กับกลุ่มผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ ผ่านกิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจ (Business Pitching) ในรูปแบบ Non-Deal Roadshow เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นระบบ ปีนี้มุ่งเน้นธุรกิจในกลุ่ม New Economy ที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโตสูงและสอดรับกับเมกะเทรนด์ของโลก ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงบูธแนะนำธุรกิจกว่า 40 บูธ และเวทีนำเสนอแผนธุรกิจโดยผู้ประกอบการต่อผู้ลงทุนกว่า 10 บริษัท เพื่อสร้างโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน
“LiVEx Investor Day 2026” จัดขึ้นในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00–22.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี กรุงเทพฯ โดยงานนี้จัดสำหรับกลุ่มผู้ลงทุนที่มีศักยภาพการลงทุนใน SMEs / Startups และผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด สอบถามโทร 0 2009 9999