TIDLORปิดดีลหุ้นกู้ 3.5 พันล้าน

ติดล้อ โฮลดิ้งส์ ปิดดีลหุ้นกู้ 3.5 พันล้าน ยอดจองเกินกว่า 2 เท่า ตอกย้ำความเชื่อมั่นหลังปรับโครงสร้างองค์กร
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Tidlor Holdings (TIDLOR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 โดยสามารถจำหน่ายได้ครบตามวงเงิน 3,500 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 7–9 เมษายน 2569 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบัน (II) มียอดจองสูงถึง 2 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร
สำหรับ หุ้นกู้ของTIDLOR เป็นหุ้นกู้ระยะยาว อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยมีบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะนำไปใช้เพื่อให้กู้ยืมหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจในระยะถัดไป
ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม
ความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อกลุ่ม Tidlor Holdings โดยเฉพาะในช่วงหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องในระยะยาว