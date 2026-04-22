หุ้นปรับขึ้นรับมูดี้ส์อัพ Outlook ไทยหนุนโมเมมตัมลุ้นแนวต้าน 1,500 จุด

นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นรับโมเมนตัมเชิงบวกจาก Moodys ปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของไทย (Outlook) จาก "เชิงลบ (Negative Outlook)" เป็น "มีเสถียรภาพ (Stable Outlook)" เป็นข่าวดีที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้
จากสถิติในอดีต ไทยเคยได้รับการอัพ Outlook ในลักษณะนี้มาแล้ว 3 ครั้ง ภายหลังการประกาศ SET Index มักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยประมาณ 2.5% ในสัปดาห์แรก กลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จาก Sentiment นี้คือ กลุ่มธนาคารและไฟแนนซ์บวกค่อนข้างแรง เนื่องจากแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) จะปรับตัวลดลง
ส่วนปัจจัยต่างประเทศ ยังต้องติดตามประเด็นสงครามในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศขยายเวลาหยุดยิง ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังต่อไป
พร้อมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,480 จุด และแนวต้าน 1,500 จุด