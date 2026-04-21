กกร.ชี้ต่างชาติยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย-หนุนใช้นโยบายแบบ“Targeted Policy”-เร่งเร่งขับเคลื่อน New Economy

รายงานข่าวจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่าจากที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s ได้ปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) เป็นระดับ “มีเสถียรภาพ” และคงอันดับความน่าเชื่อถือ (Sovereign Credit Rating) ที่ระดับ Baa1 ภายหลังได้หารือร่วมกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และได้รับฟังแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ในช่วงการประชุม IMF-World Bank Spring Meetings 2026 ที่ผ่านมานั้น สะท้อนความเชื่อมั่นของต่างชาติต่อแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์เศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับ “วัตถุประสงค์และประสิทธิภาพในการใช้เงิน” ในการขับเคลื่อนและรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านการคลังยังคงมีอยู่สูงมาก ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเพิ่มภาระงบประมาณและกดดันรายได้ภาครัฐในอนาคต ดังนั้น กกร. เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการดำเนินนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้น “ประสิทธิภาพสูงสุด” ผ่านนโยบายแบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Policy) ที่สามารถวัดผลได้ และตอบโจทย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แทนการอุดหนุนในวงกว้าง เห็นได้จากแผนที่จะเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจะลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในอนาคตได้อย่างยั่งยืน สร้างความยืดหยุ่น ควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะ สร้างงานใหม่ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลก โดยใช้จุดแข็งด้านความเป็นกลาง มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และมีเสถียรภาพและความมั่นคงสูง ผ่านการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หน่วยงาน Think Tank และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ทั้งนี้ สอดคล้องกับมุมมองของ IMF ที่ล่าสุดเผยว่าประเทศต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงมาตรการอุดหนุนที่บิดเบือนกลไกตลาด และควรหันมาใช้มาตรการแบบเฉพาะกลุ่มและชั่วคราวแทน
โดยภาคเอกชนไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินนโยบายของภาครัฐอย่างเต็มที่ เพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูง พร้อมกับสร้างเครื่องยนต์เพื่อยกระดับการเติบโต (New growth engine) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวทางของ “Reinvent Thailand” ที่มุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงนโยบาย การลงทุน และข้อมูล (Connect the Dots) เพื่อสร้างการเติบโตที่ทั่วถึง มีคุณภาพ และเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน