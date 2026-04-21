หุ้นปิดบวก 1.65 จุด แรงซื้อกลุ่มแบงก์พยุงแม้ขึ้น XD กดดัน จับตาแผนขยับเพดานหนี้-รีด VAT

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ระดับ 1,483.50 จุด เพิ่มขึ้น 1.65 จุด (+0.11%) มูลค่าซื้อขาย 57,803.24 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวกสลับลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,476.57 จุด และจุดสูงสุด 1,487.28 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 259 หลักทรัพย์ ลดลง 179 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 214 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวออกข้างในกรอบจำกัด แม้มีปัจจัยกดดันจากการขึ้น XD แบงก์ใหญ่ ทั้ง KBANK และ SCB แต่ยังได้แรงหนุนจากภาพรวมผลประกอบการกลุ่มธนาคารออกมาดีกว่าคาด ส่งผลให้ดัชนี SET ยังเคลื่อนไหวแข็งแกร่งบวก-ลบเล็กน้อย
นอกจากนี้ งบกลุ่มแบงก์ที่ออกมาดียังทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าผลประกอบการของกลุ่มอื่น ๆ อาจเติบโตได้ดีเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าไตรมาส 3/68 ถึง ไตรมาส 4/68 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดมาแล้ว และไตรมาส 1/69 จะเห็นภาพการฟื้นตัวชัดเจน แม้ยังมีประเด็นสงครามในตะวันออกกลางที่ยังต้องติดตามอยู่
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งตัวออกข้าง รอติดตามการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ แม้มีโอกาสกลับมาเป็น Noise รบกวนตลาดได้บ้าง ขณะที่ปัจจัยในประเทศติดตามการผลักดันนโยบายของรัฐบาล เช่น คนละครึ่งพลัส รวมทั้งติดตามนโยบายคลัง โดยเฉพาะการเตรียมออก พ.ร.ก. กู้เงิน การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และการปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะ ซึ่งนักลงทุนต่างชาติรอประเมินปัจจัยดังกล่าวเนื่องจากอาจกระทบต่ออันดับเครดิตของไทย โดยให้กรอบแนวรับ 1,476 - 1,470 จุด และแนวต้าน 1,490 - 1,500 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK (XD) มูลค่าการซื้อขาย 10,736.16 ล้านบาท ปิดที่ 183.50 บาท ลดลง 4.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 4,703.44 ล้านบาท ปิดที่ 32.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท
SCB (XD) มูลค่าการซื้อขาย 4,101.89 ล้านบาท ปิดที่ 135.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,802.02 ล้านบาท ปิดที่ 167.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,157.34 ล้านบาท ปิดที่ 305.00 บาท ลดลง 2.00 บาท