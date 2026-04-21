ญี่ปุ่นทดสอบพันธบัตรรัฐบาลบนบล็อกเชน ปูทางสู่ตลาดการเงินดิจิทัล

JSCC ผนึก Mizuho, Nomura และ Digital Asset เปิดตัวโครงการนำร่อง ทดสอบการโอนและบริหารพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นบนบล็อกเชนแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่ นับเป็นก้าวสำคัญของตลาดพันธบัตรรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สู่โครงสร้างพื้นฐานตลาดดิจิทัล ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของญี่ปุ่นให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ สะท้อนทิศทางนโยบายที่ชัดเจนขึ้นในการเปิดรับนวัตกรรมทางการเงิน
บริษัท Japan Securities Clearing Corporation (JSCC) ในเครือ Japan Exchange Group (JPX) ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า จะเปิดดำเนินโครงการพิสูจน์แนวคิด (Proof of Concept) ร่วมกับ Mizuho Financial Group, Nomura Holdings และ Digital Asset เพื่อทดสอบการนำพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government Bonds หรือ JGBs) มาใช้เป็นหลักประกันดิจิทัลบน Canton Network
โครงการดังกล่าวมุ่งตรวจสอบความเป็นไปได้ในการโอนและบริหารจัดการ JGBs บนบล็อกเชน โดยยังคงรักษาสถานะทางกฎหมายของพันธบัตรตามพระราชบัญญัติการโอนสิทธิ์แบบบัญชีรายการ (Book-Entry Transfer Act) และพระราชบัญญัติเครื่องมือทางการเงินและตลาดแลกเปลี่ยน (Financial Instruments and Exchange Act) ไว้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ การทดลองยังครอบคลุมการทดสอบว่าการบูรณาการระบบที่มีอยู่เดิมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนของ Canton จะสามารถรองรับธุรกรรมหลักประกันที่ซับซ้อนขึ้นในรูปแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันได้หรือไม่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในธุรกรรมข้ามพรมแดนด้วย
ก่อนหน้านี้สำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (Financial Services Agency) ได้คัดเลือกโครงการนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ให้เข้ารับการสนับสนุนภายใต้โครงการ Payment Innovation Project ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ FinTech PoC Hub ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าภาครัฐของญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าสนับสนุนนวัตกรรมด้านนี้อย่างจริงจัง
การทดลองครั้งนี้เป็นหนึ่งในแนวทางพัฒนาตลาดพันธบัตรรัฐบาลขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเข้าสู่การถกเถียงที่กำลังดำเนินอยู่ว่า หลักประกันสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านโครงสร้างพื้นฐานตลาดดิจิทัล โดยไม่ละเมิดกรอบกฎหมายและกรอบการกำกับดูแลที่มีอยู่หรือไม่
ทั้งนี้ บรรดาผู้เกี่ยวข้องระบุว่า การทดลองเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสหรัฐอเมริกาและตลาดอื่น ๆ ขณะที่ญี่ปุ่นเองก็เริ่มเห็นแรงขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นพื้นฐานข้อมูลสำหรับการหารือเกี่ยวกับแนวทางการนำ JGBs ไปใช้ในกระบวนการหลักประกันดิจิทัลต่อไป แม้ยังไม่มีการระบุแผนการเปิดตัวเชิงพาณิชย์ใด ๆ ในขณะนี้
Canton ขยายการทดสอบพันธบัตรรัฐบาลต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ Canton เคยดำเนินโครงการนำร่องในเดือนธันวาคม 2568 โดยทดสอบการนำพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ถูก Tokenize มาใช้เป็นหลักประกันแบบเรียลไทม์ระหว่างดีลเลอร์รายใหญ่และผู้เข้าร่วมตลาด ซึ่งรวมถึง Bank of America และ Société Générale การทดสอบดังกล่าวเน้นให้เห็นถึงศักยภาพของการนำตราสารหนี้รัฐบาลคุณภาพสูงมาใช้ซ้ำบนบล็อกเชนในหมู่ผู้เข้าร่วมหลายรายพร้อมกัน และการทดลอง JGB ครั้งใหม่นี้ถือเป็นการขยายแนวทางดังกล่าวสู่ตลาดพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่น
ขณะเดียวกัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้แต่งตั้ง HSBC Orion Platform ให้เป็นผู้ดูแลการออกตราสารสำหรับโครงการนำร่อง Digital Gilt Instrument ภายใต้ Digital Securities Sandbox ของ Bank of England เพื่อสำรวจการนำเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology) มาใช้กับหนี้สาธารณะ