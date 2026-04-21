OCBC เปิดตัวกองทุนทองคำโทเค็น GOLDX บน Ethereum และ Solana เจาะนักลงทุนสถาบัน

ธนาคาร OCBC แห่งสิงคโปร์ผนึกกำลัง Lion Global Investors และ DigiFT เปิดตัวกองทุนทองคำจริงในรูปแบบโทเค็น ภายใต้ชื่อ GOLDX พร้อมกันบนบล็อกเชนสองสาย Ethereum และ Solana มุ่งเจาะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน กองทุนป้องกันความเสี่ยง และผู้จัดการสินทรัพย์ นับเป็นก้าวสำคัญในยุทธศาสตร์ดิจิทัลระดับองค์กร ขณะที่ตลาดสินทรัพย์โลกจริงที่ถูกโทเค็นไนซ์บนบล็อกเชนสาธารณะพุ่งแตะมูลค่ากว่า 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สะท้อนโมเมนตัมยุคดิจิทัล
ทองคำแท้แปลงร่างเป็นโทเค็น บนเส้นทางสู่การเงินไร้พรมแดน
การเปิดตัว GOLDX ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญเกินกว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพราะนี่คือสัญญาณชัดว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในเอเชียเริ่มหันหน้าเข้าหาระบบนิเวศคริปโทอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่การทดลอง
GOLDX คือโทเค็นที่เชื่อมโยงกับ LionGlobal Singapore Physical Gold Fund กองทุนทองคำแท้ที่เปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม 2566 และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ที่ราว 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 669 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา นักลงทุนสามารถซื้อขายโทเค็นดังกล่าวได้ทั้งด้วยสกุลเงิน stablecoin และเงินตราสกุลหลัก โดยหลังจากการสมัครสมาชิกและชำระเงินแล้ว โทเค็นจะถูกส่งตรงเข้าสู่กระเป๋าเงินบล็อกเชนของนักลงทุนโดยอัตโนมัติ
เคนเนธ ไล หัวหน้าฝ่ายตลาดโลกของ OCBC ระบุว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กรใหม่ และถือเป็นหมุดหมายสำคัญในแนวทางที่มุ่งเน้นบล็อกเชนของสถาบัน
"เราเชื่อว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน และจุดเน้นของเราคือการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมกับโลกใหม่ของการเงินแบบกระจายอำนาจ" ไลกล่าว
เจาะกลุ่ม Web3 และ High-Net-Worth ในระบบนิเวศคริปโต
OCBC ระบุชัดเจนว่าเป้าหมายหลักของกองทุนโทเค็นนี้ คือการดึงดูดผู้เล่นในระบบนิเวศ Web3 และบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูงซึ่งคุ้นชินกับการดำเนินงานในโลกบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี กล่าวคือ ธนาคารไม่ได้พยายามขายทองคำให้กับนักลงทุนแบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่กำลังนำทองคำเข้าไปหาผู้ใช้ในโลกดิจิทัลโดยตรง
ไม่ใช่ครั้งแรกที่ OCBC เดินหน้าบนเส้นทางนี้ ย้อนกลับไปในปี 2566 ธนาคารได้ออก equity-linked note แบบโทเค็นไนซ์ครั้งแรกสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง และปัจจุบัน OCBC มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ราว 526,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 สะท้อนฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งพอจะรองรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระยะยาว
ตลาด RWA พุ่งแรง ส่งสัญญาณ Institutional Adoption เต็มสูบ
ทั้งนี้บริบทที่กว้างกว่าคือมูลค่ารวมของสินทรัพย์โลกจริงที่ถูกโทเค็นไนซ์บนบล็อกเชนสาธารณะนั้นกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2569 โดยข้อมูลจาก rwa.xyz ชี้ว่ามูลค่าแตะระดับกว่า 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ภายในเพียง 30 วัน ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมของ Real-World Asset (RWA) ไม่ได้อยู่ในช่วงทดลองอีกแล้ว หากแต่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงขยายตัวเชิงสถาบันอย่างเต็มรูปแบบ
อย่างไรก็ดีการที่ OCBC เลือกออก GOLDX บนทั้ง Ethereum และ Solana พร้อมกันนั้น ยิ่งสะท้อนถึงความตั้งใจที่จะครอบคลุมฐานผู้ใช้ที่กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะสองเครือข่ายนี้ต่างมีฐานผู้ใช้งานและระบบนิเวศ DeFi ที่แตกต่างกัน การวางเดิมพันสองฝั่งพร้อมกันจึงไม่ใช่การลังเล แต่คือการวางกลยุทธ์อย่างรอบคอบของสถาบันการเงินที่มองไกล