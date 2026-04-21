สุดยอดกรรมการ CPALL....ค้าน CP ควบรวม บ.ย่อย / สุนันท์ ศรีจันทรา

ราคาหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ถูกถล่มขายอย่างหนัก ทันทีที่เปิดการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา หลังจากกรรมการบริษัทฯที่ไม่มีส่วนได้เสีย มีแสดงความไม่เห็นด้วยให้ 3 บริษัทย่อย เข้ารวมไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือ VIRTUAL BANK ของ บริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ CP
CPALL แจ้งตลาดหลักรัพย์ ฯ หลังปิดการซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน ระบุถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีมติไม่เห็นด้วย การให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT ซึ่ง 3 บริษัทย่อยของ CPALL โอนย้ายรวมเข้าไปอยู่ในกลุ่ม CP ซึ่งเป็นความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ
เพราะ 3 บริษัทย่อยของ CPALL มีบทบาทสำคัญและเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัท ฯ อย่างใกล้ชิด โดยเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน สร้างรายได้ และสนับสนุนการเติบโตของร้านค้า เซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งหากถูกนำรวมเข้าอยู่ในกลุ่ม CP อาจก่อให้เกิดข้อจำกัดด้านความคล่องตัว ความซับซ้อนด้าน กฎเกณฑ์ เนื่องจากเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม CPALL จะจัดประชุมวิสามัญผู้ภือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ 3 บริษัทย่อย เข้าไปอยู่ในกลุ่ม CP ซึ่งต้องใช้มติ 3 ใน 4 หรือ 75% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบ โดยไม่รวม CP ซึ่งถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 35.9%
หุ้น CPALL ปิดที่ 46.25 บาท ลดลง1 .25 บาท เนื่องจากนักลงทุน กังวลผลกระทบจากการนำ 3 บริษัทย่อย ย้ายเข้าไปรวมในกลุ่ม CP ซึ่งอาจทำให้การดำเนินธุรกิจของ CPALLขาดความคล่องตัว และมีความเสี่ยงจากการรับรู้ผลขาดทุน ในร่วมแรกของ VERTUAL BANK ซึ่งอาจใช้เวลา 2-3 ปี ก่อนเริ่มมีผลกำไร
การรวม 3 บริษัทย่อย ซึ่งสร้างรายได้สำคัญให้ CPALL เข้าร่วมในกลุ่ม CP ไม่ได้จบลงด้วยกรรมการบริษัท ฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับแผนปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งนี้ แต่จะจบลงด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น CPALL ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มีความเห็นในทิศทางเดียวกับกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย
แผนการรวม 3 บริษัทย่อยของ CPALL เข้าไปรวมในกลุ่มบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจ VERTUAL BANK จะต้องปิดฉากลงหรือไม่ เพราะไม่มีใครรู้ว่าต้องรอผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ CPALL จะมีมติออกมาอย่างไร
อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย และคณะกรรการตรวจสอบ CPALL ได้แสดงจุดยืน นำร่องไปแล้ว ไม่เห็นด้วยการดึง 3 บริษัทย่อย เข้ารวมกับกลุ่มธุรกิจธนาคารของ CP เพราะมองว่า อาจกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย CPALL มีจำนวนทั้งสิ้น 118,408 ราย ถือหุ้นรวมกันในสุดส่วน 63.94% ของทุนจดทะเบียน และเป็นผู้ชี้ขาดว่า จะล้มแผนการโยก3บริษัทย่อย เข้าไปรวมในกลุ่ม CP หรือไหม่ หรือมีความเห็นในแนวทางเดียวกับกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ
ตามปกติแล้ว กรรมการบริษัทจดทะเบียน มักจะเห็นชอบกับแผนที่ฝ่ายบริหารบริษัท ฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยลงมติอนุมัติโดยไม่แข็งขืน
แต่กรรมการ CPALL และคณะกรรมการตรวจสอบ กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในตลาดทุนไทย โดยลุกฮือขึ้นมาขวางข้อเสนอการโยก 3 บริษัทย่อย ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้สำคัญให้ CPALL ย้ายเข้าไปในกลุ่ม CP โดยไม่ไว้หน้าใคร ไม่เกรงใจแท้แต่เจ้าของ CP และเลือกที่จะยืดหยัด รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ถ้ากรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด ยึดมั่นในหลักการ โดยทำหน้าที่เพื่อดูแลปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย และไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา เพราะอาจถูกขับออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง จะช่วยให้ประชาชนผู้ลงทุน มีความเชื่อมั่นในธรรมาภิบาลบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น
เพราะมีกรรมการบริษัท ฯ ช่วยดูแล สอดส่อง และลุกขึ้นต่อต้าน หรือส่งสัญญาณเตือนผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นพฤติกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ ที่อาจก่อความเสียหายให้ผู้ถือหุ้น
แต่บริษัทจดทะเบียนประมาณ 900 แห่ง จะมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนแห่งใดที่กล้าหาญ ยอมหักไม่ยอมงอ พร้อมจะเอาคอพาดเขียง ยอมถูกประหาร เพื่อทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ผู้ลงทุนรายย่อย เหมือนกรรมการ CPALL
มีแต่กรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่ก้มหัวให้ฝ่ายบริหาร ยอมรับใช้ผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำหน้าที่ตามใบสั่ง เพื่อแลกกับตำแหน่งและรายได้ แม้จะเห็นพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย ปล้นผู้ถือหุ้นรายย่อย ไซฟ่อนเงินออกจากบริษัทจดทะเบียนก็ตาม
กรรมการ CPALL สร้างบรรทัดฐานใหม้ การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ดี มีคุณธรรม และยึดมั่นในผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยไว้แล้ว แต่จะเป็นแรงบันดาลใจให้บรรดากรรมการบริษัทจดทะเบียนอีกประมาณ 900 แห่ง เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด เลิกรับใช้ฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ฯ และหันมาทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าบริษัทจดทะเบียน ไม่ให้ใครโกง ไม่ปล่อยผ่านพฤติกรรมที่เข้าข่ายความไม่โปร่งใสได้หรือไม่เท่านั้น
เพราะกว่า 50 ปีของตลาดหุ้น กรรมการบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด มักไร้จิตสำนึกที่ดี ไม่มีหลักการในการทำหน้าที่แทนประชาชนผู้ลงทุน จนสังคมสิ้นหวังในบทบาทกรรมการบริษัทจดทะเบียน
เพียงแต่กรรมการ CPALL ช่วยปลุกความหวังเล็ก ๆ ขึ้นมา และน่าจะกระตุ้นต่อมสำนึกความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียนจำนวนหลายพันคนขึ้นมาได้บ้าง