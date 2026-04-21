ผู้ถือหุ้นTPS โหวตจ่ายปันผลอีก 0.12 บ.

ผู้ถือหุ้น "เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น" เทคะแนนอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีก 0.12 บ./หุ้น รวมจ่ายทั้งปี 68 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พ.ค.นี้ ฟากผู้บริหารระบุปี 69 ลุยธุรกิจใหม่ AI-Smart Health เต็มสูบ พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานภาครัฐ–เอกชน เติม Backlog ที่มีอยู่ 1,896 ล้านบาท หวังผลักดันรายได้เติบโต 15-20% ทำสถิติสูงสุดใหม่
นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 83.94 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ส่งผลให้คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงิน 50.36 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) วันที่ 27 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2569
“บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารที่สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 138.79 ล้านบาท และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง”
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ พร้อมเร่งพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเริ่มทดลองใช้ในองค์กรและนำเสนอลูกค้าแล้ว ส่วน Smart Health เตรียมนำเสนอต่อลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและสถานพยาบาล เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้อย่างมั่นคง
ส่วนธุรกิจหลักครอบคลุมการจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย งานวิศวกรรมโยธาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโทรคมนาคม รวมถึงบริการด้านไอทีอื่นๆ โดยเฉพาะงานบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS กล่าวอีกว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่มีอยู่ 1,896 ล้านบาท คาดว่า จะทยอยรับรู้รายได้ในแต่ละไตรมาส และมั่นใจว่า รายได้ในปีนี้ จะสามารถเติบโตที่ระดับ 15-20% จากปีก่อน ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง