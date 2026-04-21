หุ้นปิดเช้าบวก 2.14 จุด แรงซื้อกลุ่มไฟแนนซ์-ชิ้นส่วนฯ สู้แรงฉุด KBANK ขึ้น XD-DELTA ผันผวน

ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ 1,483.99 จุด เพิ่มขึ้น 2.14 จุด (+0.14%) มูลค่าซื้อขายราว 33,590 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีเคลื่อนไหวทั้งแดนบวกและแดนลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,476.57 จุด และจุดสูงสุด 1,487.28 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว ราคาหุ้น DELTA มีความผันผวน และ KBANK ขึ้นเครื่องหมาย XD ถ่วงดัชนีราว 2 จุด
อย่างไรก็ตาม เช้านี้มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์และหุ้นกลุ่ม Yield Play ประคองตลาด จากที่ก่อนหน้านี้กังวลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (บอนด์ยีลด์) ขยับขึ้นแต่วันนี้เริ่มอ่อนตัวลง จากแนวโน้มรัฐบาลอาจชะลอแผนขยายเพดานหนี้ ขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยับขึ้นตามหุ้นเทคฯต่างประเทศ รวมทั้งกลุ่ม Anti-Commodity ปรับตัวขึ้นสวนทางราคาน้ำมันปรับตัวลง นักลงทุนคาดหวังการเจรจาสันติภาพรอบที่สองระหว่างสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงกันได้
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งคล้ายภาคเช้า รอติดตามผลการประชุม ครม. และการแจ้งผลประกอบการกลุ่มธนาคาร โดยประเมินกรอบแนวรับ 1,475 จุด และแนวต้าน 1,490 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK (XD) มูลค่าการซื้อขาย 6,664.05 ล้านบาท ปิดที่ 181.50 บาท ลดลง 6.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,994.73 ล้านบาท ปิดที่ 33.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
SCB (XD) มูลค่าการซื้อขาย 1,675.67 ล้านบาท ปิดที่ 137.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,451.93 ล้านบาท ปิดที่ 167.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,087.78 ล้านบาท ปิดที่ 303.00 บาท ลดลง 4.00 บาท