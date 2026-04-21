EURO จับมือ PROUD เสิร์ฟยูนิตลักชัวรี ชูศักยภาพ Furniture Curator

ยูโร ครีเอชั่นส์ จับมือ "พราว เรียล เอสเตท" เปิดตัวยูนิตพิเศษ “VI ARI – IL MONDO COLLECTION” บ้านเดี่ยวอัลตร้าลักชัวรี Fully Furnished ใจกลางอารีย์ ซอย 3 มูลค่า 95 ล้านบาท ชูบทบาท Furniture Curator คัดสรรดีไซน์เวิลด์คลาสผ่านเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ชั้นนำยุโรป มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท พร้อม Luxury Essential Package เพิ่มมูลค่าอีก 2 ล้านบาท ถ่ายทอดรสนิยมเหนือระดับแห่งการใช้ชีวิต ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์ ทั้งเพื่ออยู่อาศัยและการลงทุนระยะยาว
นายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EURO ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้าน Living & Lifestyle ที่สร้างสรรค์ทุกพื้นที่การใช้ชีวิตผ่านแบรนด์ระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมมือกับ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เปิดตัวโครงการ VI Ari (วี อารีย์) บ้านเดี่ยวระดับอัลตร้าลักชัวรี พร้อมยูนิตพิเศษ “VI ARI – IL MONDO COLLECTION” ถ่ายทอดนิยามใหม่ของการอยู่อาศัย ผ่านงานดีไซน์ระดับมาสเตอร์พีซเข้ากับไลฟ์สไตล์เหนือระดับในทำเลศักยภาพใจกลางอารีย์ สะท้อนบทบาทของ EURO ในฐานะ “Furniture Curator” ที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดหาเฟอร์นิเจอร์ แต่เป็นผู้ออกแบบประสบการณ์การอยู่อาศัย (Living Experience) อย่างครบวงจร
“EURO เชื่อว่าบ้านลักชัวรีที่สมบูรณ์แบบ ต้องสามารถสะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านได้ในทุกมิติ เราจึงคัดสรรเฟอร์นิเจอร์ระดับโลก พร้อมออกแบบองค์ประกอบภายในอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับแต่ละโครงการ” นายเควิน กล่าว
สำหรับยูนิต “VI ARI – IL MONDO COLLECTION” ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Masterpiece Living โดย EURO ร่วมกับทีมดีไซเนอร์ระดับโลก P49 Design ถ่ายทอดพื้นที่อยู่อาศัยให้เป็น “โลกอีกใบ” ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งในมิติของความงาม ฟังก์ชัน และความเป็นส่วนตัวระดับ Private Luxury ตั้งอยู่ใจกลางอารีย์ ซอย 3 มูลค่า 95 ล้านบาท
ภายในบ้านตกแต่งครบด้วยเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ชั้นนำจากยุโรป อาทิ Cassina, Natuzzi Italia, Molteni&C และ Rolf Benz ซึ่งสะท้อนมาตรฐานงานดีไซน์และการผลิตระดับสากล พร้อมรองรับการเข้าอยู่อาศัยได้ทันที (Ready to Move in) ลดระยะเวลาและต้นทุนการตกแต่งของลูกค้า
นอกจากนี้ EURO ยังมอบ Luxury Essential Package มูลค่า 2 ล้านบาท ครอบคลุมบริการ Interior Decoration และ Space Enhancement เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถต่อยอดการออกแบบให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็น Value Added ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ในระยะยาว
ด้านนายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD กล่าวว่า การเปิดตัวยูนิตพิเศษครั้งนี้ เป็นการยกระดับโครงการ VI Ari สู่การเป็น Rare Item ในตลาดบ้านเดี่ยวระดับอัลตร้าลักชัวรี เนื่องจากเป็นหนึ่งในทำเลศักยภาพใจกลางอารีย์ที่หาที่ดินพัฒนาได้ยาก
“VI ARI – IL MONDO COLLECTION ไม่ใช่เพียงบ้าน แต่เป็น ‘Collectible Asset’ ที่รวมทั้งดีไซน์ คุณภาพ และศักยภาพของทำเลไว้ในหนึ่งเดียว รองรับทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนในอนาคต” นายพสุ กล่าว
ทั้งนี้ โครงการยังโดดเด่นด้วยความเป็น Private Gated Community ที่ให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุด ควบคู่กับมาตรฐานงานก่อสร้างระดับ World-class Craftsmanship สะท้อนการใช้ชีวิตระดับเวิลด์คลาสอย่างแท้จริง
ความร่วมมือระหว่าง EURO และ PROUD ในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับตลาดอสังหาริมทรัพย์ลักชัวรีของไทย โดย EURO สามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญด้าน Living & Lifestyle สู่การเป็น Strategic Partner ให้กับโครงการระดับไฮเอนด์ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงแบรนด์และศักยภาพรายได้ในอนาคต