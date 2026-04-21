Funding Societies รุกสินเชื่อ SME ในห่วงโซ่อุปทานโครงการรัฐ

Funding Societies หนึ่งในแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลสำหรับเอสเอ็มอีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มองเห็น “โอกาสสำคัญ” ของความต้องการสินเชื่อในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เดินหน้ารุกสินเชื่อ SME เสริมสภาพคล่องผู้รับเหมา–ซัพพลายเออร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
นายวิกาส เจน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Funding Societies ประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SME มีบทบาทสำคัญในโครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมตั้งแต่ผู้จำหน่ายวัสดุ ผู้ให้บริการระบบวิศวกรรม ผู้รับเหมาก่อสร้าง ไปจนถึงผู้รับเหมาช่วง ซึ่งเป็นกำลังหลักของการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 3.78 ล้านล้านบาท* สะท้อนขนาดและศักยภาพของอุปสงค์ภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
ผู้ประกอบการ SME ในห่วงโซ่อุปทานดังกล่าวโดยทั่วไปดำเนินงานภายใต้สัญญาที่เป็นทางการ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการส่งมอบงานและโครงสร้างการชำระเงินไว้อย่างชัดเจน ช่วยเพิ่มความแน่นอนของรายได้และเสถียรภาพของกระแสเงินสด ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนคุณภาพสินเชื่อโดยรวม และเอื้อต่อการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
แม้รายได้จากโครงการมีความแน่นอนในระดับหนึ่ง แต่กระแสเงินสดยังต้องบริหารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากโครงสร้างการชำระเงินผูกกับความคืบหน้าของโครงการ ทำให้ผู้ประกอบการต้องสำรองต้นทุนล่วงหน้า ทั้งค่าแรง วัสดุ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นระยะเวลาหลายเดือนก่อนรับชำระเงิน ส่งผลให้สภาพคล่องเป็นปัจจัยสำคัญต่อความต่อเนื่องของธุรกิจและการขยายโอกาสรับงานเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน โครงการภาครัฐบางประเภทมีลักษณะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบส่งมอบงานครั้งเดียว เช่น การจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือระบบต่าง ๆ แม้มีระยะเวลาดำเนินงานสั้นและรับชำระเงินได้เร็วหลังส่งมอบ แต่ยังต้องใช้เงินทุนล่วงหน้าในการจัดหาสินค้าและบริหารต้นทุน
“ผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์จำนวนมากมีงานรองรับ แต่ต้องใช้เงินลงทุนล่วงหน้าหลายเดือนก่อนรับชำระ หากขาดเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม อาจกระทบต่อสภาพคล่องและจำกัดโอกาสการเติบโต” นายวิกาส กล่าว
Funding Societies มองว่า แม้เศรษฐกิจโลกเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ การค้า และอัตราดอกเบี้ย แต่การลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ยังเป็น “แรงขับเคลื่อนหลัก” ในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในประเทศ
ภายใต้บริบทดังกล่าว บริษัทมุ่งสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและรอบการดำเนินงานของ SME เพื่อเสริมสภาพคล่องและให้โครงการเดินหน้าได้ตามแผน
เครื่องมือทางการเงินจากกลุ่ม Non-Bank ที่ใช้สนับสนุนธุรกิจในกลุ่มนี้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อโครงการ (project financing) ช่วยให้ผู้รับเหมาและบริษัทที่ได้รับงานจากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน โดยสามารถใช้เอกสารสัญญาโครงการเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
ขณะเดียวกัน สินเชื่อจากลูกหนี้การค้า (invoice financing) ช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนใบแจ้งหนี้หรือเอกสารการค้าเป็นเงินทุนระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง แทนการรอรอบการชำระเงินตามปกติ ส่วนสินเชื่อใบสั่งซื้อ (PO financing) ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำใบสั่งซื้อหรือเอกสารจากซัพพลายเออร์มาใช้ประกอบการขอเงินทุนสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า เพื่อรองรับการผลิตหรือการให้บริการตามคำสั่ง ทั้งนี้ Funding Societies ประเทศไทย สนับสนุนวงเงินสินเชื่อสูงสุด 30 ล้านบาทต่อราย เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการในโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและลดความซับซ้อนให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ โดยเฉพาะการพิจารณาแบบอัตโนมัติ (straight-through processing) สำหรับธุรกิจที่มีข้อมูลครบถ้วน
ในระดับภูมิภาคอาเซียน Funding Societies ได้สนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SME ในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานขององค์กรขนาดใหญ่และโครงการของภาครัฐ รวมกว่า 1.6 แสนล้านบาท ผ่านธุรกรรมทางการเงินมากกว่า 5.2 ล้านครั้ง
สำหรับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ Funding Societies ประเทศไทย เดินหน้าให้การสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์ และผู้ให้บริการในภาคโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สอดรับกับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
“SME ในโครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ การสนับสนุนสภาพคล่องอย่างเหมาะสมไม่เพียงช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อเนื่อง แต่ยังช่วยให้โครงการเดินหน้า สร้างการจ้างงาน และกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในวงกว้าง”
“ในระยะต่อไป การลงทุนภายในประเทศจะยิ่งเพิ่มความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในระบบ การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สอดคล้องกับรอบธุรกิจของ SME จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม” นายวิกาส กล่าวสรุป โดย SME สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fundingsocieties.co.th