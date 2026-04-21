PCE ชูแผน JUMP+ ยกระดับความสามารถทำกำไร

" เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ " เดินหน้าสร้างการเติบโตระยะยาว ผ่านการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินหน้ายกระดับความสามารถทำกำไร และเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจอย่างยั่งยืน
นายกีรติ ไชยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) หรือ PCE ร่วมนำเสนอแผนธุรกิจช่วงปี 2569–2571 มุ่งยกระดับความสามารถในการทำกำไรและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ตั้งเป้ากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 750-800 ล้านบาท ภายในปี 2571 โดยวาง 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (เฟส 3) เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเดิม 150 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง เป็น 210 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง การยกระดับขีดความสามารถโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (เฟส 3) ผ่านการลงทุนเครื่องจักรใหม่และปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและต่อยอดธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง รวมไปถึงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มโอเลอินเพื่อรองรับการขยายตลาด
ทั้งนี้ แผนดังกล่าวสะท้อนทิศทางการเติบโตเชิงรุกของ PCE ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจและสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มครบวงจร