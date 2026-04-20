บล.หยวนต้า คว้า 4 รางวัล IAA Best Analyst Awards 2025สะท้อนศักยภาพทีมวิเคราะห์ชั้นนำของไทย

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด สร้างผลงานโดดเด่นบนเวทีนักวิเคราะห์ระดับประเทศ ด้วยการคว้า 4 รางวัล จากงาน IAA Best Analyst Awards 2025 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) จากทั้งหมด 16 สาขารางวัล ซึ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของทีมวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 69 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำหรับรางวัลที่ได้รับในปีนี้ ประกอบด้วย 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
• ทีมวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ Cover หุ้นสูงสุด นำโดย คุณภาดล วรรณรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
• นักวิเคราะห์อนุพันธ์ โดย คุณปรีดิ์ ลุประสิทธิ์
และอีก 2 รางวัลระดับ Outstanding ได้แก่
• นักวิเคราะห์กลุ่มหุ้นขนาดเล็ก (รวมตลาด mai) โดย คุณธีร์ธนัตถ์ จิราศิริวัชร
• นักวิเคราะห์ทางเทคนิค โดย คุณพงศ์พัฒน์ ค้ำชู
ด้าน คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.หยวนต้า กล่าวว่า “ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานที่มุ่งเน้นความแม่นยำ รอบด้าน และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบทวิเคราะห์เชิงลึกที่มีคุณค่า และตอบโจทย์การตัดสินใจลงทุนในทุกสภาวะตลาด และหยวนต้ายังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับงานวิเคราะห์การลงทุน ด้วยการพัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน”
บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าและนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเสมอมา โดยรางวัลที่ได้รับอย่างต่อเนื่องในทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของบทวิเคราะห์ที่หยวนต้ามุ่งมั่นส่งมอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนไทย