ลลิลฯ เปิด“โปรลด ระอุ” ลดสูงสุด3แสน ดันกำลังซื้อไตรมาส 2

“ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” เดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในไตรมาส 2 เปิดตัวแคมเปญโปรโมชันประจำเดือนเมษายน “โปรลด ระอุ” เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงฤดูกาลสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผ่านข้อเสนอส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท ครอบคลุมทุกโครงการ หลากหลายทำเลศักยภาพ พร้อมราคาเริ่มต้นเพียง 2-10 ล้านบาท ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้ซื้อบ้านครั้งแรก ครอบครัวเริ่มต้นและกลุ่มที่ต้องการยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย
นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “LALIN” ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้แนวคิด “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” กล่าวว่า “เดือนเมษายนเป็นช่วงจังหวะสำคัญของการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย โดยผู้บริโภคเริ่มวางแผนการเงินหลังผ่านไตรมาสแรก และมองหาที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในช่วงครึ่งปีหลัง แคมเปญ “โปรลด ระอุ” จึงถูกออกแบบให้เป็นตัวเร่งการตัดสินใจผ่านองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ มูลค่าส่วนลดที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ราคาที่สามารถเข้าถึงได้ และความหลากหลายของสินค้าในหลายเซกเมนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างอย่างลงตัว”
โดยแคมเปญ “โปรลด ระอุ” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2569 โดยนำเสนอทางเลือกที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ทาวน์โฮมในระดับราคา 2 ล้านบาท ไปจนถึงบ้านเดี่ยวในช่วงราคา 4-10 ล้านบาท โดยโครงการเด่นภายใต้แคมเปญนี้ ได้แก่ “ไลโอ” (Happiness of Living) ทาวน์โฮมคุณภาพ ที่ให้ความสุขอย่างลงตัว “แลนซีโอ” (Perfection of Living) บ้านแนวคิดใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อความสมบูรณ์แบบในทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัว และบ้านเดี่ยวหรูภายใต้แบรนด์ “บ้านลลิล” (Beyond Luxury of Living) บ้านสไตล์ฝรั่งเศส สง่างามเหนือระดับ “ลลิล กรีนวิลล์” บ้านพร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต
โครงการของ “ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” ได้รับการพัฒนาให้เป็น ชุมชนคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน Green Living Standard ที่เน้นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการใช้ชีวิตที่รื่นรมย์ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สะท้อนแนวคิดการพัฒนาบ้านที่เชื่อมโยงความคุ้มค่าเข้ากับคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างสมดุล พร้อมรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ในการใช้ชีวิตที่ยืดหยุ่น และศักยภาพของทำเลในระยะยาว สะท้อนผ่าน Design Philosophy ที่มุ่งออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยจริง ผนวกฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยที่รองรับรูปแบบ Hybrid Living สะท้อนการวางตำแหน่งแบรนด์ของ “ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งสร้าง “คุณค่าที่มากกว่าราคา” ผ่านคุณภาพงานก่อสร้าง มาตรฐานการพัฒนา และการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกช่วงของครอบครัว โดยเชื่อมโยงคุณภาพสินค้าเข้ากับระดับราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น.