A5 ลงทุนเปิดเฟสใหม่ทุกโครงการ รับรู้รายได้ธุรกิจใหม่ ฐานะการเงินแกร่ง

"แอสเซท ไฟว์ฯ" ตอกย้ำศักยภาพการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เดินหน้าเปิดเฟสใหม่ในทุกโครงการ พร้อมขยายธุรกิจต่อเนื่อง สร้าง New S-Curve ท่ามกลางความผันผวนของตลาดอสังหาฯ มุ่งให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย ควบคู่กับรักษาสภาพคล่อง และเสริมความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันไม่มีความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ (Default) สะท้อนฐานะการเงินที่มั่นคง และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 เผยว่า โครงการภายใต้การบริหาร ประกอบด้วย โครงการ Cinq Royal The Eighteen Bangna KM.7 (แซงค์ รอยัล ดิ เอททีน บางนา กม.7), โครงการ VANA Ratchapruek-Westville (วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์) และ โครงการ CINQUIÈME Krungthep Kreetha (แซงเคียม กรุงเทพกรีฑา) มีกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าระดับบน
โดยบริษัทได้เตรียมเร่งเปิดเฟสใหม่ในทุกโครงการ เพื่อรองรับดีมานด์ที่ยังมีอยู่ในตลาด และต่อยอดรายได้ในช่วงถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 1.20 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) อยู่ที่ 1.06 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการรักษาสภาพคล่อง และการบริหารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจใหม่ผ่านแนวคิด 5-Pillar Expansion Strategy โดย 2 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ A5 Design และ Upper Class Solution ได้เริ่มสร้างรายได้ และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้าง New S-Curve ช่วยกระจายแหล่งรายได้ ลดการพึ่งพิงธุรกิจเดียวที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดอสังหาฯ เสริมความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด และสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาว
“แม้ภาพรวมตลาดจะมีความท้าทาย แต่ A5 ยังคงรักษาความแข็งแกร่งทั้งด้านการเงินและการดำเนินงาน เรามีกระแสเงินสดที่มั่นคง โครงสร้างเงินทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม ขณะเดียวกันธุรกิจใหม่เริ่มสร้างรายได้เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากฐานะการเงินที่มั่นคง และความสามารถในการบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้".