เปิดโครงการ “One Living Planet” เจาะกลุ่มสายกรีน สร้างคุณค่าให้มีประสบการณ์ในทุกการเดินทาง

ททท. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวปี 2569 เปิดตัวโครงการ “One Living Planet เที่ยวกรีน ฟินฉ่ำ” แคมเปญท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มุ่งเปลี่ยนมุมมองการเดินทางจาก “ปริมาณ” มุ่งสู่การสร้าง “คุณค่า” ภายใต้แนวคิด “Value is the New Volume” พร้อมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายและยั่งยืน ตอบรับกระแสโลกที่นักท่องเที่ยว หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางจิตใจมากยิ่งขึ้น คาดดึงนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 5-6 พันคน สร้างเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน “เที่ยวใกล้-เที่ยวหน้าฝน” สร้างความต่อเนื่องการเดินทางท่องเที่ยวตลอดปี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (หรือ ททท.) เล็งเห็นศักยภาพในการส่งเสริมและสร้างตลาด พร้อมพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในปี 2569 มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Tourists) แทนการเน้นปริมาณเพียงอย่างเดียว โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการ
“การเดินทางที่เปลี่ยนชีวิต” (Transformative Travel) และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงบวก เช่น การสำรวจระบบนิเวศทางทะเล หรือการเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ป่า มากกว่าการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนเพียงอย่างเดียว ผ่าน 4 ธีม Eco Adventure ผจญภัยกรีน ฟินทุกเส้นทาง, Wildlife-friendly เดินฉ่ำ ย้ำกรีน, The sea calls to me ทะเลต้องการฉัน, Nature therapy พักกายพักใจ ไปกับธรรมชาติ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกขอบคุณและอยากมีส่วนร่วมในการรักษาสมดุลของโลก
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า โครงการ One Living Planet เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ ททท. ใช้ขับเคลื่อนตลาดท่องเที่ยวในประเทศ ที่เราต้องการเปลี่ยนการเติบโต จากเน้นปริมาณมาเป็นการสร้างคุณค่าให้มากขึ้น ทั้งการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ การกระจายรายได้สู่ชุมชนและการยกระดับสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ เราไม่ได้มองแค่การกระตุ้นการเดินทางในระยะสั้น แต่ต้องการวางรากฐานใหม่ให้กับการท่องเที่ยวไทย ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน เติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุล ทั้งในมิติของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
“ททท.ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เรามองกัน ถ้านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่ขยะเพิ่ม มลพิษเพิ่ม และธรรมชาติถูกทำลาย แบบนั้น ไม่ใช่ความสำเร็จ เราต้องการสร้างสมดุลให้ได้ ”นายอภิชัย กล่าว
หนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์ของโครงการคือ กิจกรรม “Voluntourist” ในรูปแบบ 2 วัน 1 คืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–29 เมษายน 2569 โดยร่วมกับ นายอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อชวนให้นักท่องเที่ยวออกไปสัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้การดูแลโลกผ่านประสบการณ์จริง ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร สำรวจระบบนิเวศป่าชายเลน ปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เก็บขยะชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และส่องสัตว์ เรียนรู้ระบบนิเวศป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมทั้งหมดถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าการท่องเที่ยว แต่คือการ “ลงมือทำ” ที่สร้างความรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติและเปลี่ยนมุมมองการเดินทางให้มีความหมายในทุกก้าว
ขณะเดียวกัน โครงการยังได้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Eco Tourism จำนวน 8 เส้นทาง ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน อาทิ Railay Eco Tour, Go Go Trip, Seefa Tour, ทุลักทะเล ทัวร์, Wild Encounter Thailand และทริปนี้มาเจอกันไหม เพื่อมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกสัมผัสกิจกรรมหลากหลาย ทั้งล่องเรือชมเกาะ ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศและเวิร์กช็อปเรียนรู้วิถีชุมชน พร้อมข้อเสนอพิเศษ เช่น ส่วนลดแพ็กเกจท่องเที่ยวและที่พักสูงสุด 10% รวมถึงโปรแกรม One Day Trip ราคาพิเศษ ที่ช่วยให้การเดินทางครั้งนี้ทั้ง “คุ้มค่า” และ “มีความหมาย” มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำ ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์และโปรโมชันพิเศษ ครอบคลุมทั้งการเดินทาง ที่พักและไลฟ์สไตล์ อาทิ Traveloka มอบส่วนลดสูงสุด 200 บาทสำหรับที่พักในโครงการ, Grab มอบส่วนลด 15% สูงสุด 100 บาท สำหรับบริการเดินทางใน 8 จังหวัดนำร่อง, Vietjet Thailand มอบส่วนลด 30% สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวภายในประเทศ, ลูกค้าบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อจองตรงกับโรงแรมที่ร่วมรายการในโครงการ, นครชัยแอร์มอบส่วนลดค่าโดยสาร 10 บาท พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล, Oasis Spa มอบทรีตเม้นต์ดูแลผิวสูตรธรรมชาติมูลค่า 1,766 บาท ฟรีสำหรับลูกค้าที่เลือกใช้บริการโปรแกรมนวดสปาสูตรซิกเนเจอร์ เพื่อความผ่อนคลายเหนือระดับ และแคมเปญออนไลน์จาก EV Station PluZ สถานีชาร์จ EV Station PluZ มอบคูปองส่วนลด 50 บาท! เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ One Living Planet และมียอดชาร์จสะสม เม.ย. - พ.ค. 69 ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
“เราก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ One Living Planet เที่ยวกรีน ฟินฉ่ำ ราว 5,000-6,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า รายได้ไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่เป็นผลลัพธ์จากการสร้างนักท่องเที่ยวคุณภาพในระยะยาว”
การเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การไปให้ถึงจุดหมาย แต่คือการค้นพบความหมายใหม่ของการท่องเที่ยว ที่ทุกก้าวของเราไม่เพียงสร้างความทรงจำที่งดงาม แต่ยังเป็นพลังเล็ก ๆ ที่ช่วยดูแลโลกใบนี้ให้ดีขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ผ่านประสบการณ์ที่ทั้ง “รู้สึกดี” และ “มีคุณค่า” ไปพร้อมกัน
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ One Living Planet เที่ยวกรีน ฟินฉ่ำ รวมถึงโปรโมชันและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Page Facebook : One Living Planet-เที่ยวกรีน ฟินฉ่ำ, IG : onelivingplanet.official
กระตุ้นศก.ผ่าน “เที่ยวใกล้-เที่ยวหน้าฝน”
นายอภิชัย กล่าวว่า ในช่วงที่ต้นทุนการเดินทางสูง โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ททา.ได้ส่งเสริมแนวคิด “เที่ยวใกล้” หรือ การเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว และยังช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการหมุนเวียน มีนักท่องเที่ยวอยู่
พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดแคมเปญท่องเที่ยวหน้าฝน เพื่อกระจายให้ภาพรวมเกิดการเดินทางตลอดทั้งปี ผ่านกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆที่จะส่งเสริมให้เกิดการเดินทางได้.