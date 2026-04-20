ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.09-เคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่าติดตาม- สถานการณ์ในตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(20เม.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.09 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดในประเทศของวันศุกร์ก่อนหน้าที่ 32.08 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทและสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่า ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนจากความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งยังไม่มีข้อสรุป ขณะที่เส้นตายของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังจะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นไทย 1,790 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 1,804 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.90-32.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการหาข้อสรุปของการเจรจาก่อนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะสิ้นสุดลง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ยอดค้าปลีก และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมี.ค.