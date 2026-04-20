BCวางเป้าต้นแบบโรงแรมยั่งยืน (Green Hotel)ระดับลักชัวรี่

"บูทิค คอร์ปอเรชั่น" ประกาศก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงการโรงแรมยั่งยืนภายใต้มาตรฐานอาคารสีเขียวระดับสากล หลังได้รับการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวจากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) โดยเป็น 1 ใน 7 กลุ่มผู้ประกอบการ และ 1 ใน 9 โครงการโรงแรมทั่วประเทศที่ได้รับอนุมัติวงเงินในครั้งนี้ สะท้อนศักยภาพของ BC ในการพัฒนาโครงการคุณภาพ และการยกระดับพอร์ตโฟลิโอโรงแรมสู่มาตรฐานระดับโลก รองรับเมกะเทรนด์โรงแรมที่ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (ESG) รวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในระยะยาว
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC เปิดเผยว่า ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการโรงแรมภายใต้โมเดล Build–Operate–Sale (BOS) ยังคงเดินหน้าต่อยอดธุรกิจโรงแรมตามแนวโน้มด้านความยั่งยืน หลังได้รับการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว จากธนาคารไทยพาณิชย์ โดย BC เป็น 1 ใน 7 กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม และเป็น 1 ใน 9 โครงการโรงแรมทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกและอนุมัติวงเงินกรีนไฟแนนซ์ (Green Finance) มูลค่ารวม 17,575 ล้านบาท เพื่อใช้พัฒนาโครงการ Luxury Hotel ภายใต้มาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล การได้รับกรีนไฟแนนซ์ (Green Finance)
สะท้อนถึงความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบริษัทในการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคม ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยว นักลงทุน อีกทั้งยังเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนา การบริหารจัดการ ไปจนถึงการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการต้นทุน รวมถึงบริหารช่วงเวลาในการขายสินทรัพย์เมื่อโครงการสร้างผลตอบแทนได้ดีและเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทสามารถหมุนเวียนเงินลงทุนและต่อยอดโครงการใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน BC มีพอร์ตธุรกิจโรงแรมที่ครอบคลุมทุกระดับ บนทำเลศักยภาพทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต และเมืองท่องเที่ยวสำคัญ โดยบริษัทมีจุดแข็งด้านการคัดเลือกทำเล การออกแบบโครงการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักเดินทางยุคใหม่ ตลอดจนการบริหารสินทรัพย์ให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขยายสู่ธุรกิจ Third-Party Operator (TPO) เพื่อต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงแรม การพัฒนาแบรนด์ และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ในระยะยาว
“การได้รับการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวจากธนาคารไทยพาณิชย์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของ BC และตอกย้ำศักยภาพของบริษัทในฐานะผู้พัฒนาโรงแรมคุณภาพที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน เราเชื่อว่า Green Hotel จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต ที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน พันธมิตรธุรกิจ และนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดย BC พร้อมเดินหน้ายกระดับสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทุกภาคส่วนในระยะยาว” นายปรับชะรันซิงห์ กล่าว