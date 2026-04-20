สหรัฐฯ-อิหร่านปะทะเดือด ฉุดบิทคอยน์ร่วง ดันน้ำมันพุ่ง 8% ตลาดการเงินโลกปั่นป่วน

ความหวังสงบศึกสลายในชั่วข้ามคืน เมื่อสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาปะทะกันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐฯ ยึดเรือสินค้าสัญชาติอิหร่าน และฝ่ายเตหะรานตอบโต้ด้วยการส่งโดรนโจมตีกองเรือรบสหรัฐฯ ทันที ไม่เพียงเท่านั้น อิหร่านยังประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ฉุดตลาดการเงินโลกพลิกผัน ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 8% บิทคอยน์ร่วงหลุด 74,000 ดอลลาร์ ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดในแดนลบ นักลงทุนทั่วโลกเฝ้าจับตาว่าสถานการณ์ที่ยังไร้ทิศทางนี้จะพาตลาดไปสู่จุดใด
สัญญาณสงบศึกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เคยส่องแสงริบหรี่เมื่อช่วงสิ้นสัปดาห์ที่แล้ว ดับมอดลงอย่างรวดเร็วในช่วงสุดสัปดาห์วันที่ 19-20 เมษายน 2569 หลังจากทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีกันอีกครั้ง ท่ามกลางถ้อยแถลงที่ขัดแย้งและสับสนว่าด้วยสถานะของการเจรจาสันติภาพ ความตกลงหยุดยิง และทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในระยะต่อไป
การโจมตีกลับมาอีกครั้ง
จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ล่าสุดปรากฏขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ออกมาประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่า เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี USS Spruance ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้สกัดกั้นเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านชื่อ Touska ซึ่งมีความยาวราว 900 ฟุต โดยทางกองทัพเรือได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ลูกเรือของ Touska ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม จึงทำให้กองทัพเรือสหรัฐฯ ตัดสินใจยิงสร้างความเสียหายที่ห้องเครื่องของเรือลำดังกล่าวเพื่อบังคับหยุด
ทรัมป์ยังระบุเพิ่มเติมว่า ขณะนี้นาวิกโยธินสหรัฐฯ ได้ควบคุมตัวเรือลำนี้ไว้แล้ว โดยเรือ Touska ตกอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เนื่องจากมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายมาก่อน
ฝ่ายอิหร่านตอบโต้แทบจะในทันที โดยประกาศว่าได้ส่งโดรนโจมตีเรือรบสหรัฐฯ เพื่อเป็นการแก้แค้นทั้งการโจมตีครั้งแรกและการยึดเรือสินค้าดังกล่าว
เหตุการณ์ชุดนี้ถือเป็นฉากสุดท้ายของสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความผันผวนทางการเมือง หลังจากที่อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในวันศุกร์ แต่ตัดสินใจปิดใหม่อีกครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่ยอมถอนการปิดล้อมทางทะเล จากนั้นฝ่ายสหรัฐฯ ออกมาแถลงว่าทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจาสันติภาพในวันจันทร์ แต่อิหร่านปฏิเสธว่าไม่มีแผนการดังกล่าวแต่อย่างใด
นอกจากนี้ อิหร่านยังปฏิเสธถ้อยแถลงทั้งหมดของทรัมป์เมื่อวันศุกร์ รวมถึงข้อกล่าวอ้างที่ว่าอิหร่านยินดียุติโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม
ตลาดการเงินผันผวนหนัก
เนื่องจากตลาดคริปโตเป็นตลาดเดียวที่เปิดซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน จึงรับมรสุมความผันผวนนี้ไปเต็มๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่มีทิศทางลดลง บิทคอยน์ที่เคยพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 78,400 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ถูกแรงขายกดดันจนดิ่งลงหลุดระดับ 74,000 ดอลลาร์ ภายหลังการโจมตีปะทุขึ้นอีกครั้ง
ด้านฟิวเจอร์สตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดในแดนลบในช่วงกลางคืน โดยปรับตัวลดลงประมาณ 1% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent พุ่งทะยานขึ้นกว่า 8% โดยราคา USOIL ปรับตัวขึ้นราว 10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากระดับต่ำสุดเฉพาะกาลที่ 79 ดอลลาร์ไปยืนที่ระดับ 89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
นักวิเคราะห์คาดว่าความผันผวนจะยังคงรุนแรงต่อเนื่องในช่วงวันข้างหน้า เนื่องจากสัญญาหยุดยิงกำลังจะหมดอายุลงอย่างเป็นทางการ การโจมตีที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาได้ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้ซับซ้อนขึ้น และในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนใดๆ ว่าการเจรจาระหว่างสองฝ่ายจะกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง