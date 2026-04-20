หุ้นปิดลบ 0.60 จุดเซ่นแรงขายหุ้นใหญ่-SCB ขึ้น XD จับตาความไม่แน่นอน ตอ.กลาง-ผลประชุม ครม.

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ระดับ 1,481.85 จุด ลดลง 0.60 จุด (-0.04%) มูลค่าซื้อขาย 54,071.84 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,472.24 จุด และจุดสูงสุด 1,484.97 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 191 หลักทรัพย์ ลดลง 264 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 192 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กดดัน โดยเฉพาะหุ้นที่มีประเด็นเฉพาะตัว อย่าง CPALL และ SCB วันนี้ขึ้น XD
ขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่ชัดเจนว่าทางฝั่งสหรัฐและอิหร่านจะสามารถมีข้อตกลงร่วมกันได้อย่างไร หลังจากล่าสุดอิหร่านกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และเมื่อช่วงเช้าข่าวสหรัฐโจมตีเรือติดธงของอิหร่าน ทำให้สถานการณ์ยังมีความตึงเครียด เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้น
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ และยังต้องเกาะติดความเคลื่อนไหวของสหรัฐและอิหร่านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนออกมาหรือไม่ โดยให้แนวต้าน 1,490 จุด แนวรับ 1,470 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
SCB (XD) มูลค่าการซื้อขาย 6,034.92 ล้านบาท ปิดที่ 136.00 บาท ลดลง 9.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,044.49 ล้านบาท ปิดที่ 188.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 4,122.71 ล้านบาท ปิดที่ 142.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 2,503.80 ล้านบาท ปิดที่ 46.25 บาท ลดลง 1.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,359.32 ล้านบาท ปิดที่ 353.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง